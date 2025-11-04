Miskolci iskolák dobogósok a „Lobogók küzdelmében”

A „Lobogók küzdelme” elnevezésű versenyre idén 20 csapat nevezett, hogy próbára tegye rátermettségét elméletben és gyakorlatban egyaránt.

A „Lobogók küzdelme” alatt őrizni kellett a csapat zászlaját

Forrás: Szidor Viktória főhadnagy

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) és az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóalj közös szervezésében megvalósult verseny első részében a csapatok hadtörténeti és haditechnikai kvízfeladatokat oldottak meg. A gyakorlati állomásokon már a mozgékonyságon, ügyességen és csapatmunkán volt a hangsúly. A résztvevők többek között huszárpróbán, baltadobásban, íjászatban, airsoft-lövészetben, kézigránát dobásban és alaki feladatokban is próbára tették ügyességüket. A nap fénypontjaként a Lezák Lőtéren, Nagybarcán került sor az utolsó versenyszámra, a kispuska-lövészetre, ahol minden apró mozdulat és koncentráció számított.

A küzdelem során a csapatoknak nemcsak a feladatokra kellett figyelniük: mindvégig őrizniük kellett saját zászlójukat, amelyet sem ellenséges kézbe nem engedhettek kerülni, sem a földre nem ejthettek – ezzel is szimbolizálva a becsület, az összetartás és a kitartás fontosságát.

Az esemény fővédnöke Bozó Tibor altábornagy, a MATASZ elnöke volt, aki a verseny során több alkalommal is beszélgetett a kadétokkal, érdeklődött tanulmányaikról és jövőbeli terveikről, biztatva őket a tartalékos katonai szolgálat felé.