Miskolci iskolák dobogósok a „Lobogók küzdelmében”
A rossz idő sem tántorította el azokat a lelkes fiatalokat, akik négyfős csapatokban mérték össze tudásukat és ügyességüket Kazincbarcikán és Nagybarcán. A „Lobogók küzdelme” elnevezésű hagyományosnak számító megmérettetés évről évre egyre népszerűbb a fiatalok körében.
A „Lobogók küzdelme” elnevezésű versenyre idén 20 csapat nevezett
A „Lobogók küzdelme” elnevezésű versenyre idén 20 csapat nevezett, hogy próbára tegye rátermettségét elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) és az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóalj közös szervezésében megvalósult verseny első részében a csapatok hadtörténeti és haditechnikai kvízfeladatokat oldottak meg. A gyakorlati állomásokon már a mozgékonyságon, ügyességen és csapatmunkán volt a hangsúly. A résztvevők többek között huszárpróbán, baltadobásban, íjászatban, airsoft-lövészetben, kézigránát dobásban és alaki feladatokban is próbára tették ügyességüket. A nap fénypontjaként a Lezák Lőtéren, Nagybarcán került sor az utolsó versenyszámra, a kispuska-lövészetre, ahol minden apró mozdulat és koncentráció számított.
A „Lobogók küzdelme” alatt őrizni kellett a csapat zászlaját
A küzdelem során a csapatoknak nemcsak a feladatokra kellett figyelniük: mindvégig őrizniük kellett saját zászlójukat, amelyet sem ellenséges kézbe nem engedhettek kerülni, sem a földre nem ejthettek – ezzel is szimbolizálva a becsület, az összetartás és a kitartás fontosságát.
Az esemény fővédnöke Bozó Tibor altábornagy, a MATASZ elnöke volt, aki a verseny során több alkalommal is beszélgetett a kadétokkal, érdeklődött tanulmányaikról és jövőbeli terveikről, biztatva őket a tartalékos katonai szolgálat felé.
Több száz tartalékos katona Északkelet-Magyarországon – ezért jelentek meg vármegyénkben is
Egyszerre sport és értékteremtő esemény
A „Lobogók küzdelme” nemcsak izgalmas sport- és ügyességi verseny, hanem értékteremtő esemény is: lehetőség a fiataloknak, hogy megismerjék a történelmi hagyományokat, megtapasztalják a bajtársi szellem fontosságát, és átérezzék, mit jelent valóban kitartani egymásért és a zászlóért.
Eredmények:
1. helyezett: Miskolci SZC Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum (Mezőkövesd)
2. helyezett: Fráter György Katolikus Gimnázium (Miskolc)
Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum (Miskolc)
3. helyezett: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum 2. csapata (Miskolc)
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 1. csapata (Miskolc)
Északi ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola (Putnok)
