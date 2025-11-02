november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

50 perce

Így teleltesd a leandered! – kertészeti tippek a hideg hónapokra

Címkék#leander#kertész#fagyveszély#boon video#áttelelés#Tudós-Konkoly Andrea#növény

Jusson neki fény és kevés víz, mozogjon a levegő, ne legyen túl hideg, de meleg se. Ezek a fő tippek a leanderek teleltetése kérdésében.

Boon.hu

Kertészeti szakemberrel magyaráztattuk el magunknak, és ezen keresztül a hobbi iránt érdeklődő olvasóinknak, miként érdemes felkészülni, hogy a leanderek teleltetése rendben menjen.

leanderek teleltetése
Ez a szép virágokat ábrázoló fotó hat éve készült Csepregen – mai témánk a leanderek teleltetése
Fotó: MW

Leanderek teleltetése: fény, víz, hűvös, levegő

Feltételezve, hogy sok a kertészkedő a Boon.hu olvasói között, időszerű, hogy felmerült a kérdés:

hogyan teleltessük át a leandert, milyen trükkökkel ússza meg jó eséllyel a fagyokat?

Erre vonatkozó tippeket kerestünk, és a legjobb helyen próbálkoztunk tanácsokat kérni. Tudós-Konkoly Andrea már korábban is többször volt a megyei hírportál segítségére hasonló ügyekben. A Dr. Park kertészeti vállalkozás alapítója a leanderek dolgában is készséggel állt rendelkezésünkre.
Mint szavaiból kiviláglott, akár már elkésve is érezhetjük magunkat, ha az első lépést nem tettük meg időben. Ugyanis akár október elején érdemes már bevinni a szabadból a növényt valamivel melegebb helyre, merthogy az első fagyok máris károsíthatják a leveleit. Ahova betesszük, az viszont ne legyen olyan sötét zug, mint például egy garázs! Elég a kevés víz, viszont elengedhetetlen a metszés, illetve a szellőztetés. És a végén a tavaszi visszahelyezés tekintetében is kaptunk tippet. Íme, mutatjuk a szakember tanácsait.

Leander teleltetése lépésről lépésre:

  • Október végén vigyük be: az első fagyok már károsítják a leveleket.
  • Világos, hűvös helyen tartsuk: ideális a 5-10 °C. A sötét garázs nem jó választás.
  • Kevés öntözés: csak annyit kapjon, hogy a földje ne száradjon csontszárazra.
  • Metszés szükség szerint: a túl hosszú hajtásokat nyugodtan vissza lehet vágni.
  • Légmozgás fontos: szellőztessünk néha, így elkerülhetjük a gombabetegségeket.
  • Kártevők ellen figyeljünk: teleltetés előtt érdemes zuhanyoztatni, rovarölőzni.
    • Tavaszi újraindítás: ahogy enyhül az idő, fokozatosan szoktassuk vissza a szabadba – először félárnyékba, majd napra helyezve. Tavasszal kapjon friss földet és tápanyagot, meghálálja a gondoskodást.

– Aki így bánik vele, annak egész nyáron illatos, színpompás virágokkal köszöni meg a törődést – ezzel zárta Tudós-Konkoly Andrea, a Dr. Park ügyvezetője rövid összefoglalóját a leaderek teleltetése témájában.

virág, virágok, túlélő, muskátli teleltetés, leander teleltetés, Miskolc, miskolci, virág Miskolcon
Tudós-Konkoly Andrea kertészeti szakember beszélt arról, mi kell a növény teleltetéséhez
Fotó: boon.hu / Forrás: boon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egy héttel ezelőtt hasonló témában, másfajta virágokra vonatkozóan adott tanácsokat a Boon.hu kertészkedő olvasóinak:

Erre vonatkozó tippeket kerestünk, és a legjobb helyen próbálkoztunk tanácsokat kérni. 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu