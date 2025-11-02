Így teleltesd a leandered! – kertészeti tippek a hideg hónapokra

Kertészeti szakemberrel magyaráztattuk el magunknak, és ezen keresztül a hobbi iránt érdeklődő olvasóinknak, miként érdemes felkészülni, hogy a leanderek teleltetése rendben menjen.

Ez a szép virágokat ábrázoló fotó hat éve készült Csepregen – mai témánk a leanderek teleltetése

Fotó: MW

Leanderek teleltetése: fény, víz, hűvös, levegő

Feltételezve, hogy sok a kertészkedő a Boon.hu olvasói között, időszerű, hogy felmerült a kérdés:

hogyan teleltessük át a leandert, milyen trükkökkel ússza meg jó eséllyel a fagyokat?

Erre vonatkozó tippeket kerestünk, és a legjobb helyen próbálkoztunk tanácsokat kérni. Tudós-Konkoly Andrea már korábban is többször volt a megyei hírportál segítségére hasonló ügyekben. A Dr. Park kertészeti vállalkozás alapítója a leanderek dolgában is készséggel állt rendelkezésünkre.

Mint szavaiból kiviláglott, akár már elkésve is érezhetjük magunkat, ha az első lépést nem tettük meg időben. Ugyanis akár október elején érdemes már bevinni a szabadból a növényt valamivel melegebb helyre, merthogy az első fagyok máris károsíthatják a leveleit. Ahova betesszük, az viszont ne legyen olyan sötét zug, mint például egy garázs! Elég a kevés víz, viszont elengedhetetlen a metszés, illetve a szellőztetés. És a végén a tavaszi visszahelyezés tekintetében is kaptunk tippet. Íme, mutatjuk a szakember tanácsait.

Leander teleltetése lépésről lépésre:

Október végén vigyük be: az első fagyok már károsítják a leveleket.

Világos, hűvös helyen tartsuk: ideális a 5-10 °C. A sötét garázs nem jó választás.

Kevés öntözés: csak annyit kapjon, hogy a földje ne száradjon csontszárazra.

Metszés szükség szerint: a túl hosszú hajtásokat nyugodtan vissza lehet vágni.

Légmozgás fontos: szellőztessünk néha, így elkerülhetjük a gombabetegségeket.

Kártevők ellen figyeljünk: teleltetés előtt érdemes zuhanyoztatni, rovarölőzni. Tavaszi újraindítás: ahogy enyhül az idő, fokozatosan szoktassuk vissza a szabadba – először félárnyékba, majd napra helyezve. Tavasszal kapjon friss földet és tápanyagot, meghálálja a gondoskodást.



– Aki így bánik vele, annak egész nyáron illatos, színpompás virágokkal köszöni meg a törődést – ezzel zárta Tudós-Konkoly Andrea, a Dr. Park ügyvezetője rövid összefoglalóját a leaderek teleltetése témájában.