32 perce
Így teleltesd a leandered! – kertészeti tippek a hideg hónapokra
Jusson neki fény és kevés víz, mozogjon a levegő, ne legyen túl hideg, de meleg se. Ezek a fő tippek a leanderek teleltetése kérdésében.
Kertészeti szakemberrel magyaráztattuk el magunknak, és ezen keresztül a hobbi iránt érdeklődő olvasóinknak, miként érdemes felkészülni, hogy a leanderek teleltetése rendben menjen.
Leanderek teleltetése: fény, víz, hűvös, levegő
Feltételezve, hogy sok a kertészkedő a Boon.hu olvasói között, időszerű, hogy felmerült a kérdés:
hogyan teleltessük át a leandert, milyen trükkökkel ússza meg jó eséllyel a fagyokat?
Erre vonatkozó tippeket kerestünk, és a legjobb helyen próbálkoztunk tanácsokat kérni. Tudós-Konkoly Andrea már korábban is többször volt a megyei hírportál segítségére hasonló ügyekben. A Dr. Park kertészeti vállalkozás alapítója a leanderek dolgában is készséggel állt rendelkezésünkre.
Mint szavaiból kiviláglott, akár már elkésve is érezhetjük magunkat, ha az első lépést nem tettük meg időben. Ugyanis akár október elején érdemes már bevinni a szabadból a növényt valamivel melegebb helyre, merthogy az első fagyok máris károsíthatják a leveleit. Ahova betesszük, az viszont ne legyen olyan sötét zug, mint például egy garázs! Elég a kevés víz, viszont elengedhetetlen a metszés, illetve a szellőztetés. És a végén a tavaszi visszahelyezés tekintetében is kaptunk tippet. Íme, mutatjuk a szakember tanácsait.
Leander teleltetése lépésről lépésre:
- Október végén vigyük be: az első fagyok már károsítják a leveleket.
- Világos, hűvös helyen tartsuk: ideális a 5-10 °C. A sötét garázs nem jó választás.
- Kevés öntözés: csak annyit kapjon, hogy a földje ne száradjon csontszárazra.
- Metszés szükség szerint: a túl hosszú hajtásokat nyugodtan vissza lehet vágni.
- Légmozgás fontos: szellőztessünk néha, így elkerülhetjük a gombabetegségeket.
- Kártevők ellen figyeljünk: teleltetés előtt érdemes zuhanyoztatni, rovarölőzni.
- Tavaszi újraindítás: ahogy enyhül az idő, fokozatosan szoktassuk vissza a szabadba – először félárnyékba, majd napra helyezve. Tavasszal kapjon friss földet és tápanyagot, meghálálja a gondoskodást.
– Aki így bánik vele, annak egész nyáron illatos, színpompás virágokkal köszöni meg a törődést – ezzel zárta Tudós-Konkoly Andrea, a Dr. Park ügyvezetője rövid összefoglalóját a leaderek teleltetése témájában.
Egy héttel ezelőtt hasonló témában, másfajta virágokra vonatkozóan adott tanácsokat a Boon.hu kertészkedő olvasóinak:
