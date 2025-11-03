november 3., hétfő

Útfelújítási munkálatok zajlanak Miskolc több pontján

A hét első napján erős forgalomra kell számítani Miskolcon.

Útfelújítási munkálatok zajlanak Miskolc több pontján

A hét első napján sem egyszerű közlekedni Miskolcon

Forrás: FB

Fotó: FB

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

Miskolcon közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Baráthegyalja u. 25., Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Bizony Ákos u. 22., Brassói u. 11., Csermely u. 46–48., Endresz György u. 44., Felmező u. 4., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Görömbölyi u. 84., Gizella u. 2., Hatodik u. vége, Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kohó u. 14., Kiss tábornok út 12., Középszer u. 40., Margittai u. 35., Márton Bíró u. 2/9., Mikes K. u. 28., Puskás Tivadar u. 5., Reményi E. u. 13., Szarkahegy u. 28., Szeder u. 35., Szentpéteri kapu 93., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés.

A munkavégzések ideje alatt:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek a boon.hu!

 

