Erre számítson, ha autóval közlekedik Miskolcon kedden

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak a következő helyszíneken: Baráthegyalja u. 25., Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Bizony Ákos u. 22., Brassói u. 11., Csermely u. 46–48., Endresz György u. 44., Felmező u. 4., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Görömbölyi u. 84., Gizella u. 2., Hatodik u. vége, Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kohó u. 14., Kiss tábornok út 12., Középszer u. 40., Margittai u. 35., Márton Bíró u. 2/9., Mednyánszky u. 12., Mikes K. u. 28., Nyár u. 22., Nyár u. 31., Puskás Tivadar u. 5., Reményi E. u. 13., Szarkahegy u. 28., Szathmáry Király Pál u. 13., Szeder u. 35., Szentpéteri kapu 93., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés.

A munkavégzések ideje alatt arra kéri a közlekedőket a Miskolci Városgazda, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

