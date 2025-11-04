november 4., kedd

Károly névnap

+17
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinfó

39 perce

Erre számítson, ha autóval közlekedik Miskolcon kedden

Címkék#forgalom#Miskolci Városgazda#Miskolc#közlekedés

Közlekedési információk a városból.

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak a következő helyszíneken: Baráthegyalja u. 25., Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Bizony Ákos u. 22., Brassói u. 11., Csermely u. 46–48., Endresz György u. 44., Felmező u. 4., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Görömbölyi u. 84., Gizella u. 2., Hatodik u. vége, Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kohó u. 14., Kiss tábornok út 12., Középszer u. 40., Margittai u. 35., Márton Bíró u. 2/9., Mednyánszky u. 12., Mikes K. u. 28., Nyár u. 22., Nyár u. 31., Puskás Tivadar u. 5., Reményi E. u. 13., Szarkahegy u. 28., Szathmáry Király Pál u. 13., Szeder u. 35., Szentpéteri kapu 93., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A munkavégzések ideje alatt arra kéri a közlekedőket a Miskolci Városgazda, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

További hírek a boon.hu-n:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu