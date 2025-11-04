Fejet hajtottak a hősök előtt – Miskolcon is megemlékeztek a Nemzeti Gyásznapról (fotók, videó)

Hangsúlyozták a megszólalók, az 1956-os forradalom és szabadságharc szovjetek általi leverésének civil áldozatai is voltak városunkban. Így a 21 évesen életét vesztő Oláh Miklós, vagy a 13 éves Misley Emese, valamint a sortűz további áldozatai. „A hősök ami áldozatot hoztak a magyar szabadságért, nem volt hiábavaló. A keleti blokk lebomlása köthető az 56-os forradalomhoz is. És Miskolc fontos helyszín volt. Dicsőség a hősöknek!” – fogalmazott Hollósy András az eseményen.

