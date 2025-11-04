november 4., kedd

Fejet hajtottak a hősök előtt – Miskolcon is megemlékeztek a Nemzeti Gyásznapról (fotók, videó)

Címkék#boon video#Hősök temető#Halottak napi#Halottak napja#koszorúzás#Herman Ottó Múzeum#temető#megemlékezés

Boon.hu

Két helyszínen, hat sírnál és négy emléktáblánál tartottak koszorúzást kedden a Nemzeti Gyásznap alkalmából a borsodi megyeszékhelyen.

koszorúzás
A keddi koszorúzáson a miskolci önkormányzat és intézményei, partnerszervezetei képviseltették magukat
Fotó: Takács József

Koszorúzás a Hősök temetőjében

A Nemzeti Gyásznap, november 4-e alkalmából tartottak megemlékezést a megyeszékhelyen. Az esemény két helyszínéül a Tárkányi utca, illetve a Hősök temetője (Temető utca) szolgált. Előbb a résztvevők megkoszorúzták Oláh Miklós emléktábláját, majd a temetőben az '56-os emlékművet, valamint Soltész József, Jakab András, Hullár Gábor, Bartha Béla, Kolozsi István és Varga Péter sírjait, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei áldozatok, továbbá Klibán András és Horváth János Károly emléktábláját.

A rendezvényen a miskolci önkormányzat nevében Hollósy András alpolgármester koszorúzott. Az emlékezők nevében ünnepi beszédet mondott Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója. 

Koszorúzás a Hősök temetőjében, Miskolcon

Fotók: Takács Joci

Hangsúlyozták a megszólalók, az 1956-os forradalom és szabadságharc szovjetek általi leverésének civil áldozatai is voltak városunkban. Így a 21 évesen életét vesztő Oláh Miklós, vagy a 13 éves Misley Emese, valamint a sortűz további áldozatai. „A hősök ami áldozatot hoztak a magyar szabadságért, nem volt hiábavaló. A keleti blokk lebomlása köthető az 56-os forradalomhoz is. És Miskolc fontos helyszín volt. Dicsőség a hősöknek!” – fogalmazott Hollósy András az eseményen.

boon.hu video

