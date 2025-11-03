november 3., hétfő

Fejlődés

1 órája

Megújulnak a legyesbényei templomok

Címkék#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Koncz Zsófia#Soltész Miklós

A református és a római katolikus templom is megújul hamarosan Legyesbényén. Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közölte a jó hírt közösségi oldalán.

Boon.hu
Megújulnak a legyesbényei templomok

Soltész Miklós az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt Legyesbényére látogatott

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára november 2-án vasárnap fogadta Soltész Miklóst, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt Legyesbényén.

Koncz Zsófia
A református és a római katolikus templom is megújul hamarosan Legyesbényén - közölte Koncz Zsófia közösségi oldalán 
Forrás: Koncz Zsófia Facebook-oldala

Koncz Zsófia jó hírt közölt közösségi oldalán 

Azon dolgozunk, hogy Legyesbényén megújuljon a református és a római katolikus templom is, hiszen ezek az épületek nemcsak a hit, hanem a közösség megtartó erejét is szimbolizálják. Köszönjük szépen Soltész Miklós államtitkár úrnak a látogatást és a templomfelújítások támogatását!

 – írta Koncz Zsófia facebook posztjában.

 

