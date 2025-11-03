1 órája
Megújulnak a legyesbényei templomok
A református és a római katolikus templom is megújul hamarosan Legyesbényén. Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közölte a jó hírt közösségi oldalán.
Soltész Miklós az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt Legyesbényére látogatott
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia
Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára november 2-án vasárnap fogadta Soltész Miklóst, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt Legyesbényén.
Koncz Zsófia jó hírt közölt közösségi oldalán
Azon dolgozunk, hogy Legyesbényén megújuljon a református és a római katolikus templom is, hiszen ezek az épületek nemcsak a hit, hanem a közösség megtartó erejét is szimbolizálják. Köszönjük szépen Soltész Miklós államtitkár úrnak a látogatást és a templomfelújítások támogatását!
– írta Koncz Zsófia facebook posztjában.
