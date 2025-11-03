Megújulnak a legyesbényei templomok

Azon dolgozunk, hogy Legyesbényén megújuljon a református és a római katolikus templom is, hiszen ezek az épületek nemcsak a hit, hanem a közösség megtartó erejét is szimbolizálják. Köszönjük szépen Soltész Miklós államtitkár úrnak a látogatást és a templomfelújítások támogatását!