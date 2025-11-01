Jótékonysági kutyafotózás a Miskolci Állategészségügyi Telepen

"Az esemény célja, hogy a fotózásból befolyt összegből speciális nyakörveket vásároljunk, ezzel is növelve a biztonságot a nyílt napjainkon tartott sétáltatások során. A programra minden gazdit és négylábú kedvencét szeretettel várjuk. A résztvevők kutyájukról két darab profi fényképet kapnak, amelyeket e-mailben küldünk el emlékbe. A részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Regisztráció: [email protected]."