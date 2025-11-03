1 órája
Újra eladó - de már bagóért - Miskolc ikonikus épülete - képek, videó
Hosszú esztendők óta romosan magasodik Miskolc belvárosában a volt szocialista pártpalota. Tervek voltak vele, de csak tervek maradtak. Az enyészet alapos munkát végez az ITC épületén.
Vakítóan homályos Miskolc ikonikus épületének sorsa
Fotó: Vajda János
A múlt század kilencvenes éveinek elejéig a helyi magas politikai döntéshozás kiemelt helye volt a Dósa Károly építész és Dufala József belsőépítész által megalkotott épület, a Miskolc belvárosa fölé magasodó megyei pártház. Az épületet neve most ITC: Nemzetközi Kereskedelmi Központ.
A kilencvenes években tehát a volt pártpalotát Nemzetközi Kereskedelmi Központként - International Trade Center (ITC) - határozták meg. Vállalkozások, szervezetek találtak benne otthonra, nagytermét pedig gyűlésekre, előadásokra használták. Ott rendezték hosszú éveken át a híres Miskolci Utazási Kiállítást, vagy az esküvői seregszemlét.
ITC: tervek a teljes felújítására
Az egyébként egyre rosszabb állapotban lévő ITC megújulásának halovány reménye akkor kapott lángra, amikor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal bejelentette, korszerű, huszonegyedik századi járási hivatali központot szeretnének kialakítani az épületben, természetesen többmilliárdos állami támogatással. A terv teljességgel komoly volt, de mégis tervasztalon maradt, mert végül nem kapta meg a remélt anyagi támogatást.
Egy biztos, az ITC jelen állapotában nem méltó középülete Miskolcnak. A felújítás elengedhetetlen az itt-ott már romos építmény esetében.
Az ITC székház jelenlegi állapotábanFotók: Vajda János
Így néz ki az ITC székház MiskolconFotók: Vajda János
Úgy tudjuk, egészen a közelmúltig érvényben volt az a kormányhatározat, amely az ITC lebontásáról szólt. Erre is az állam biztosította volna az anyagi forrásokat. Az volt a terv, hogy egy közpark épül a helyén.
Beindult egy tiltakozási hullám az épület eltüntetése ellen, mondván, inkább a hasznosítás lenne előremutatóbb megoldás. Lemondtak így a bontásról, ám ez cseppet sem lendített előre az ITC sorsának rendezésén.
Árverést hirdetett a nemzeti vagyonkezelő
Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. kezelésében van az épület. A sorsáról megkérdeztük az MNV Zrt.-t. A következő választ kaptuk: "Az ingatlan a magyar állam teljes tulajdonát képezi, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. Az ingatlan jövőjét tekintve társaságunk az ingatlan értékesítéséről döntött."
Mint megtudtuk, első körben 2025. március 13. napján hirdette meg az ITC-t az MNV Zrt. Az ITC első körös meghirdetése eredménytelen volt, nem történt licitálás rá, így 2025. április 1-jén második körben újra indult a licit. Az ingatlan kikiáltási ára 1,2 milliárd forintos és 3 millió forintos lépésekben lehetett rá licitálni. Nem volt érdeklődés az ITC iránt.
ITC: újabb leértékelés jött el
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus felületén 2025. október 31-én 8 órakor kezdődött el az újabb licit.
Most azonban a kikiáltási ár 726 millió 415 ezer forint, azaz a korábbi 1,2 milliárd forintnál lényegesen olcsóbban lehet alapból hozzájutni az ikonikus épülethez.
A licitlépcső 1,5 millió forint. Az elektronikus licit november 4-én 21 órakor zárul. Érdekesség, hogy árverési biztosítékként a jelentkezőnek 181 millió 603 ezer forintot előre be kell fizetnie.
Ez ma az ITC:
- Az ITC-székház Miskolc egyik ikonikus, de jelenleg alulhasznosított ingatlana.
- Állami tulajdonban van, elhagyatott állapotban, megújításra nagy igény lenne, de a források és befektetői elkötelezettség hiányoznak.
- Következő időszakban két fő irány jöhet: sikeres értékesítés/hasznosítás vagy fokozatos lebontás és átalakítás.
A közelmúltban mi is bejutottunk az ITC-be. Ott készült videónk:
