Ezt nem hiszi el!

1 órája

Újra eladó - de már bagóért - Miskolc ikonikus épülete - képek, videó

Hosszú esztendők óta romosan magasodik Miskolc belvárosában a volt szocialista pártpalota. Tervek voltak vele, de csak tervek maradtak. Az enyészet alapos munkát végez az ITC épületén.

Szaniszló Bálint
Újra eladó - de már bagóért - Miskolc ikonikus épülete - képek, videó

Vakítóan homályos Miskolc ikonikus épületének sorsa

Fotó: Vajda János

A múlt század kilencvenes éveinek elejéig a helyi magas politikai döntéshozás kiemelt helye volt a Dósa Károly építész és Dufala József belsőépítész által megalkotott épület, a Miskolc belvárosa fölé magasodó megyei pártház. Az épületet neve most ITC: Nemzetközi Kereskedelmi Központ.  

ITC
Az ITC jelenlegi állapota lehangoló
Fotó: Vajda János

A kilencvenes években tehát a volt pártpalotát Nemzetközi Kereskedelmi Központként - International Trade Center (ITC) - határozták meg. Vállalkozások, szervezetek találtak benne otthonra, nagytermét pedig gyűlésekre, előadásokra használták. Ott rendezték hosszú éveken át a híres Miskolci Utazási Kiállítást, vagy az esküvői seregszemlét.

ITC: tervek a teljes felújítására 

Az egyébként egyre rosszabb állapotban lévő ITC megújulásának halovány reménye akkor kapott lángra, amikor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal bejelentette, korszerű, huszonegyedik századi járási hivatali központot szeretnének kialakítani az épületben, természetesen többmilliárdos állami támogatással. A terv teljességgel komoly volt, de mégis tervasztalon maradt, mert végül nem kapta meg a remélt anyagi támogatást.

Egy biztos, az ITC jelen állapotában nem méltó középülete Miskolcnak. A felújítás elengedhetetlen az itt-ott már romos építmény esetében. 

Az ITC székház jelenlegi állapotában

Fotók: Vajda János

Így néz ki az ITC székház Miskolcon

Fotók: Vajda János

Úgy tudjuk, egészen a közelmúltig érvényben volt az a kormányhatározat, amely az ITC lebontásáról szólt. Erre is az állam biztosította volna az anyagi forrásokat. Az volt a terv, hogy egy közpark épül a helyén. 

ITC
Homályos álmok és a valóság az ITC-nél
Fotó: Vajda János

Beindult egy tiltakozási hullám az épület eltüntetése ellen, mondván, inkább a hasznosítás lenne előremutatóbb megoldás. Lemondtak így a bontásról, ám ez cseppet sem lendített előre az ITC sorsának rendezésén. 

Árverést hirdetett a nemzeti vagyonkezelő 

Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. kezelésében van az épület. A sorsáról megkérdeztük az MNV Zrt.-t. A következő választ kaptuk: "Az ingatlan a magyar állam teljes tulajdonát képezi, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. Az ingatlan jövőjét tekintve társaságunk az ingatlan értékesítéséről döntött."  

Mint megtudtuk, első körben 2025. március 13. napján hirdette meg az ITC-t az MNV Zrt. Az ITC első körös meghirdetése eredménytelen volt, nem történt licitálás rá, így 2025. április 1-jén második körben újra indult a licit. Az ingatlan kikiáltási ára 1,2 milliárd forintos és 3 millió forintos lépésekben lehetett rá licitálni. Nem volt érdeklődés az ITC iránt.

ITC: újabb leértékelés jött el 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus felületén 2025. október 31-én 8 órakor kezdődött el az újabb licit. 

Most azonban a kikiáltási ár 726 millió 415 ezer forint, azaz a korábbi 1,2 milliárd forintnál lényegesen olcsóbban lehet alapból hozzájutni az ikonikus épülethez. 

A licitlépcső 1,5 millió forint. Az elektronikus licit november 4-én 21 órakor zárul. Érdekesség, hogy árverési biztosítékként a jelentkezőnek 181 millió 603 ezer forintot előre be kell fizetnie.

Ez ma az ITC: 

  • Az ITC-székház Miskolc egyik ikonikus, de jelenleg alulhasznosított ingatlana. 
  • Állami tulajdonban van, elhagyatott állapotban, megújításra nagy igény lenne, de a források és befektetői elkötelezettség hiányoznak. 
  • Következő időszakban két fő irány jöhet: sikeres értékesítés/hasznosítás vagy fokozatos lebontás és átalakítás. 

A közelmúltban mi is bejutottunk az ITC-be. Ott készült videónk: 


 

