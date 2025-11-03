Újra eladó - de már bagóért - Miskolc ikonikus épülete - képek, videó

A múlt század kilencvenes éveinek elejéig a helyi magas politikai döntéshozás kiemelt helye volt a Dósa Károly építész és Dufala József belsőépítész által megalkotott épület, a Miskolc belvárosa fölé magasodó megyei pártház. Az épületet neve most ITC: Nemzetközi Kereskedelmi Központ.

Az ITC jelenlegi állapota lehangoló

Fotó: Vajda János

A kilencvenes években tehát a volt pártpalotát Nemzetközi Kereskedelmi Központként - International Trade Center (ITC) - határozták meg. Vállalkozások, szervezetek találtak benne otthonra, nagytermét pedig gyűlésekre, előadásokra használták. Ott rendezték hosszú éveken át a híres Miskolci Utazási Kiállítást, vagy az esküvői seregszemlét.

ITC: tervek a teljes felújítására

Az egyébként egyre rosszabb állapotban lévő ITC megújulásának halovány reménye akkor kapott lángra, amikor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal bejelentette, korszerű, huszonegyedik századi járási hivatali központot szeretnének kialakítani az épületben, természetesen többmilliárdos állami támogatással. A terv teljességgel komoly volt, de mégis tervasztalon maradt, mert végül nem kapta meg a remélt anyagi támogatást.

Egy biztos, az ITC jelen állapotában nem méltó középülete Miskolcnak. A felújítás elengedhetetlen az itt-ott már romos építmény esetében.