Nemes cselekedet

1 órája

Megható gesztus mindenszentek napján: ingyen adják a virágot ezekben az üzletekben

Címkék#Aszaló#mindenszentek#Halmaj#virág

Nemes gesztusról árulkodik a közösségi oldalon közzétett bejegyzés. Ingyen elvihető virágokról posztoltak.

Megható gesztus mindenszentek napján: ingyen adják a virágot ezekben az üzletekben

Ezekről az ingyen elvihető virágokról posztoltak a közösségi oldalon

Forrás: Törpi Centrum/Facebook

A Törpi Centrum nevű Facebook oldal posztolta az alábbi képet.

Ingyen elvihető virágokról posztoltak a közösségi oldalon.
Ezekről az ingyen elvihető virágokról posztoltak a közösségi oldalon
Forrás: Törpi Centrum/Facebook

Ha valakinek szüksége van rá, INGYEN elvihető ❤️
Aszalón és Halmajon is

– tették közzé a fotó mellé. A gesztus igazán megható, erről sokan kifejezték véleményüket a kép alatt.

A bejegyzésre rövid idő alatt több ezer reakció érkezett, számos szív és komment is.

Annyira jó látni, hogy vannak még ilyen jó lelkű emberek💗

Nagyon szép gesztus💝

Ez nagyon szép, nemes gesztus ! Minden elismerésem ! ❤️

Ez nagyon példaértékű gesztus

Példaértékű és méltóságos gesztus...

Nagyon szép felajánlás

– olvasható a több száz kommentár között, ahol a legtöbb hozzászólás ezekhez hasonló.

Mindenszentek napján ez egy csodás cselekedet, hiszen vannak, akik nem tehetik meg, hogy virágot vásároljanak, ugyanakkor szeretnének vinni a sírhoz.

Emlékezés a miskolci temetőkben is

Mindenszentek napján a temetőkben a családok és barátok szívéből fakadó emlékezés szimbólumaként mécsesek, koszorúk és virágok borítják a sírokat. Így volt ez a szentpéteri kapui temetőben is november elsején.

További híreket olvashat portálunkon.

 

