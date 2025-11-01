1 órája
Megható gesztus mindenszentek napján: ingyen adják a virágot ezekben az üzletekben
Nemes gesztusról árulkodik a közösségi oldalon közzétett bejegyzés. Ingyen elvihető virágokról posztoltak.
Ezekről az ingyen elvihető virágokról posztoltak a közösségi oldalon
Forrás: Törpi Centrum/Facebook
A Törpi Centrum nevű Facebook oldal posztolta az alábbi képet.
Ha valakinek szüksége van rá, INGYEN elvihető
Aszalón és Halmajon is
– tették közzé a fotó mellé. A gesztus igazán megható, erről sokan kifejezték véleményüket a kép alatt.
A bejegyzésre rövid idő alatt több ezer reakció érkezett, számos szív és komment is.
Annyira jó látni, hogy vannak még ilyen jó lelkű emberek💗
Nagyon szép gesztus💝
Ez nagyon szép, nemes gesztus ! Minden elismerésem ! ❤️
Ez nagyon példaértékű gesztus
Példaértékű és méltóságos gesztus...
Nagyon szép felajánlás
– olvasható a több száz kommentár között, ahol a legtöbb hozzászólás ezekhez hasonló.
Mindenszentek napján ez egy csodás cselekedet, hiszen vannak, akik nem tehetik meg, hogy virágot vásároljanak, ugyanakkor szeretnének vinni a sírhoz.
Emlékezés a miskolci temetőkben is
Mindenszentek napján a temetőkben a családok és barátok szívéből fakadó emlékezés szimbólumaként mécsesek, koszorúk és virágok borítják a sírokat. Így volt ez a szentpéteri kapui temetőben is november elsején.
Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó
