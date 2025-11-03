Milliós bírság azért, amit a saját otthonunkban teszünk? Jogos vagy felháborító?

Nem kell ipari mennyiségű szemét, elég egyetlen rossz döntés és illegális hulladéklerakónak számít a saját tulajdonunk.

Illegális hulladéklerakónak minősítheti a hatóság a kertünket akkor is, ha csak egy rossz hűtőt tárolunk ott

Forrás: Police.hu

Vigyázzon, néha egy autó az udvaron is illegális hulladéknak számít!

Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy illegálisan tárolunk veszélyes hulladékot vagy engedély nélkül végzünk bontási tevékenységet, akkor hatósági eljárás keretében készülhet a jegyzőkönyv, és érkezik a bírság, akár egymillió forintos összeggel. A részleteket olvassa el alábbi cikkünkben.