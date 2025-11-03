1 órája
Milliós bírság azért, amit a saját otthonunkban teszünk? Jogos vagy felháborító?
Sokan úgy gondolják, hogy egy működésképtelen, javításra szoruló autó vagy egy öreg hűtő a kert végében nem árthat senkinek, pedig könnyen a hatóság célkeresztjébe kerülhetünk velük. Már az is elég lehet egy borsos büntetéshez, ha valaki pár alkatrészt ideiglenesen lerak az udvar végébe. Tudta, hogy illegális hulladéklerakónak számíthat a saját kertje?
Egy hűtő, vagy egy autó az udvaron, és ezzel máris kockáztatjuk a bírságot
Forrás: Police.hu
Nem kell ipari mennyiségű szemét, elég egyetlen rossz döntés és illegális hulladéklerakónak számít a saját tulajdonunk.
Vigyázzon, néha egy autó az udvaron is illegális hulladéknak számít!
Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy illegálisan tárolunk veszélyes hulladékot vagy engedély nélkül végzünk bontási tevékenységet, akkor hatósági eljárás keretében készülhet a jegyzőkönyv, és érkezik a bírság, akár egymillió forintos összeggel. A részleteket olvassa el alábbi cikkünkben.
Milliós büntetést kockáztatsz, ha az udvaron szereled a kocsid – engedély nélkül vége a jó világnak
Borzalmas állapotban van a miskolci ITC
Hosszú esztendők óta romosan magasodik Miskolc belvárosában a volt szocialista pártpalota. Tervek voltak vele, de csak tervek maradtak. Az enyészet alapos munkát végez az ITC épületén. Most fillérekért próbálnak túladni rajta. A részleteket olvassa el a boon.hu-n.
Újra eladó - de már bagóért - Miskolc ikonikus épülete - képek, videó
Szomorú évforduló a mai
Egy falu, amely addig talán nem is szerepelt hírekben, 2008 novemberében az ország figyelmének középpontjába került. A nagycsécsi kettős gyilkosság nem csupán két ember életét oltotta ki, hanem rámutatott arra is, mennyire sebezhető a bizalom, ha a félelem és az előítélet egyszerre lobban lángra. Visszatekintettünk, mi történt 18 éve.
Megtámadták a családi otthont – egy ország döbbent meg a borsodi kettős gyilkosságon
Még mindig híréhsége van?
Minden hétfőn megmutatjuk olvasóinknak, hogy az előző héten melyik tíz cikk volt a legolvasottabb. Nem történt ez másképp november első hétfőjén sem. Ha az őszi szünet vagy a hosszú hétvége miatt lemaradt a múlt heti hírekről, ne hagyja ki az alábbi cikkünket.
