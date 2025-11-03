november 3., hétfő

Helyi közélet

1 órája

Milliós bírság azért, amit a saját otthonunkban teszünk? Jogos vagy felháborító?

Címkék#ITC#illegális szemétlerakó#romagyilkosság

Sokan úgy gondolják, hogy egy működésképtelen, javításra szoruló autó vagy egy öreg hűtő a kert végében nem árthat senkinek, pedig könnyen a hatóság célkeresztjébe kerülhetünk velük. Már az is elég lehet egy borsos büntetéshez, ha valaki pár alkatrészt ideiglenesen lerak az udvar végébe. Tudta, hogy illegális hulladéklerakónak számíthat a saját kertje?

Boon.hu
Milliós bírság azért, amit a saját otthonunkban teszünk? Jogos vagy felháborító?

Egy hűtő, vagy egy autó az udvaron, és ezzel máris kockáztatjuk a bírságot

Forrás: Police.hu

Nem kell ipari mennyiségű szemét, elég egyetlen rossz döntés és illegális hulladéklerakónak számít a saját tulajdonunk. 

illegális hulladék
Illegális hulladéklerakónak minősítheti a hatóság a kertünket akkor is, ha csak egy rossz hűtőt tárolunk ott 
Forrás:  Police.hu

Vigyázzon, néha egy autó az udvaron is illegális hulladéknak számít!

Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy illegálisan tárolunk veszélyes hulladékot vagy engedély nélkül végzünk bontási tevékenységet, akkor hatósági eljárás keretében készülhet a jegyzőkönyv, és érkezik a bírság, akár egymillió forintos összeggel. A részleteket olvassa el alábbi cikkünkben.

Borzalmas állapotban van a miskolci ITC

Hosszú esztendők óta romosan magasodik Miskolc belvárosában a volt szocialista pártpalota. Tervek voltak vele, de csak tervek maradtak. Az enyészet alapos munkát végez az ITC épületén. Most fillérekért próbálnak túladni rajta. A részleteket olvassa el a boon.hu-n.

Szomorú évforduló a mai

Egy falu, amely addig talán nem is szerepelt hírekben, 2008 novemberében az ország figyelmének középpontjába került. A nagycsécsi kettős gyilkosság nem csupán két ember életét oltotta ki, hanem rámutatott arra is, mennyire sebezhető a bizalom, ha a félelem és az előítélet egyszerre lobban lángra. Visszatekintettünk, mi történt 18 éve.

Még mindig híréhsége van?

Minden hétfőn megmutatjuk olvasóinknak, hogy az előző héten melyik tíz cikk volt a legolvasottabb. Nem történt ez másképp november első hétfőjén sem. Ha az őszi szünet vagy a hosszú hétvége miatt lemaradt a múlt heti hírekről, ne hagyja ki az alábbi cikkünket.

 

