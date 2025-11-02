november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

26 perce

Hamarosan itt az első hó, vagy még várnunk kell rá egy kicsit? Mutatjuk, mit mond az előrejelzés

Címkék#cselekedet#mindenszentek#légtömeg#virág#környezet

A jelenlegi, közép- és hosszú távú meteorológiai modellek arra utalnak, hogy a tél eleje idén inkább enyhébb lehet, a hideg légtömegek csak időszakosan törhetnek be az északkeleti térségbe. Az időjárás a következő hetekben inkább esőt, havas esőt tartogat.

Boon.hu
Hamarosan itt az első hó, vagy még várnunk kell rá egy kicsit? Mutatjuk, mit mond az előrejelzés

Lassan gyülekeznek a hófelhők?

Forrás: Facebook

Az időjárás állandó változásban van. 

időjárás
Mit tartogathat számunkra az őszi időjárás? 
Fotó: Batta Gergő/MW

Az ősz lassan télbe fordul, és ennek köszönhetően egyre többször megfordulhat a fejünkben, hogy mikor jön az első hó. Mutatjuk és azt is, hogy mi a meteorológus véleménye.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az időjárás tartogathat meglepetéseket 

Mindenki számára példaértékű lehet az a csodás cselekedet, ami mindenszentek napján történt. Vannak, akik nem tehetik meg ugyanis, hogy virágot vásároljanak, ugyanakkor szeretnének vinni a sírhoz. Nemes gesztusról árulkodott az a közösségi oldalon közzétett bejegyzés, amiben ingyen elvihető virágokról posztoltak.

Idén novemberben 1,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege. Ez a korrekció az év eleji, 3,2 százalékos emelés kiegészítése, és célja, hogy a nyugdíjak kövessék az év közben alakuló inflációt. A változás a borsodi nyugdíjasok közül minden olyan időst érint, aki már tavaly is nyugdíjat kapott, így beleszámít a januári emelés is. Cikkünkben kitérünk a részletekre és mutatjuk a konkrét összegeket is.

Az MVSC hazai környezetben lépett pályára. A labdarúgó vármegyei I. osztály, 13. fordulójában szombaton rendeztek minden mérkőzést. Az MVSC a véghajrában fordítva nyerte meg a találkozót. A részletekről cikkünkben olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu