Hamarosan itt az első hó, vagy még várnunk kell rá egy kicsit? Mutatjuk, mit mond az előrejelzés
A jelenlegi, közép- és hosszú távú meteorológiai modellek arra utalnak, hogy a tél eleje idén inkább enyhébb lehet, a hideg légtömegek csak időszakosan törhetnek be az északkeleti térségbe. Az időjárás a következő hetekben inkább esőt, havas esőt tartogat.
Lassan gyülekeznek a hófelhők?
Forrás: Facebook
Az időjárás állandó változásban van.
Az ősz lassan télbe fordul, és ennek köszönhetően egyre többször megfordulhat a fejünkben, hogy mikor jön az első hó. Mutatjuk és azt is, hogy mi a meteorológus véleménye.
