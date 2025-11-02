Nem éri meg kockáztatni. Rommá birságolnak, ha ezt teszed otthon

Az ilyen-olyan szemét otthoni égetése nem csak káros, a légszennyezést növelő tiltott tevékenység, de egyre komolyabb bírsággal is számolnia kell annak, aki erre vetemedik. A hulladékégetés kérdéskörét járta körül a Boon.hu.

Idén nyári sztori: „Minden beborított a füst Miskolcon, a Szövő utcában. Hulladékégetésből keletkezett a tűzeset”

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tiltott hulladékégetés: 25 helyett akár egyből 100 ezer

Vegyük azt, hogy az ember, aki családi házban lakik vagy hétvégi kertje van, az udvaron elégeti pár felesleges vackot, gumit, akármit. Vagy éppen hulladékkal, talált gumival és egyebekkel fűt bent a kályhában. Előbbit megláthatják az utcáról, akár a hivatásos ellenőrök, utóbbit illetően például a szomszéd tehet bejelentést a gyanús füstöt látva a kéményből... És ha a hatósághoz is eljut a tiltott tevékenység híre, míg korábban 25 ezer forintos büntetésre számíthatott a delikvens – most egyből 150 ezer forintosra. Az eddig a hulladékégetés tilalmának megszegéséért kiszabható 100 ezres szankciónak régebben a negyedét sózták rá a tettesre, első alkalommal – a néhány évvel ezelőtti szigorítás nyomán már a 300 ezres maximumnak a felét, szintén elsőre. (Második vagy többedik alkalommal pedig, mondani sem kell, enyhítés nélkül a törvény szerinti teljes összeget.)

Veszélyes hulladék: 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2. § 48. pontja definiálja a veszélyes hulladék fogalmát, amely szerint veszélyes hulladék a törvény az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék (például robbanásveszélyes, tűzveszélyes, maró, rákkeltő).

A hulladékégetésről A levegő védelméről című 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet rendelkezik a 27. §-ban:

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. (2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. (3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

Büntetés mértéke: A levegő védelméről című 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 9. melléklete rendelkezik a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékéről. Égetés esetén az alábbi tétel a valószínű: Bármely anyagnak a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül nyílt téren történő égetése (ha az elkövető természetes személy) 300 000 Ft-os bírság

Valós időben megnézhető, hol milyen épp a levegő

A hulladékégetéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáért a járási hivatalok felelősek (ez a megyeszékhelye esetében a Kormányhivatalnál van). A települési önkormányzatok szerepe az, hogy a témára vonatkozó saját rendelkezéseiket megalkossák. A települések zöme egyértelműen tiltja a hulladékégetést. Így tesz Miskolc is. De a miskolci önkormányzat ezen felül saját programot, illetve irodát is működtet a kérdéskörrel összefüggésben. A Zöld Iroda (illetve a Zöld Miskolc kezdeményezés) dolga, hogy elvégezze a levegőminőség védelme érdekében szükséges társadalmi szemléletformálás irányítását, a vonatkozó felméréseket, szakmai háttéranyagok összeállítását. Korábban futott egy blog az iroda szerkesztésében (ZöMi), illetve a ma is frissülő Facebook-oldal.