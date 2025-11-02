1 órája
Nem éri meg kockáztatni. Rommá birságolnak, ha ezt teszed otthon
Megérthető és méltányolható, hogy milyen fontos közérdek fűződik ahhoz, hogy tiltott égetéssel senki se szennyezze tovább a városi levegőt. De az egyre emelkedő bírság is vissza kell hogy tartson a szabálytalan hulladékégetéstől.
Az ilyen-olyan szemét otthoni égetése nem csak káros, a légszennyezést növelő tiltott tevékenység, de egyre komolyabb bírsággal is számolnia kell annak, aki erre vetemedik. A hulladékégetés kérdéskörét járta körül a Boon.hu.
Tiltott hulladékégetés: 25 helyett akár egyből 100 ezer
Vegyük azt, hogy az ember, aki családi házban lakik vagy hétvégi kertje van, az udvaron elégeti pár felesleges vackot, gumit, akármit. Vagy éppen hulladékkal, talált gumival és egyebekkel fűt bent a kályhában. Előbbit megláthatják az utcáról, akár a hivatásos ellenőrök, utóbbit illetően például a szomszéd tehet bejelentést a gyanús füstöt látva a kéményből... És ha a hatósághoz is eljut a tiltott tevékenység híre, míg korábban 25 ezer forintos büntetésre számíthatott a delikvens – most egyből 150 ezer forintosra. Az eddig a hulladékégetés tilalmának megszegéséért kiszabható 100 ezres szankciónak régebben a negyedét sózták rá a tettesre, első alkalommal – a néhány évvel ezelőtti szigorítás nyomán már a 300 ezres maximumnak a felét, szintén elsőre. (Második vagy többedik alkalommal pedig, mondani sem kell, enyhítés nélkül a törvény szerinti teljes összeget.)
Veszélyes hulladék:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2. § 48. pontja definiálja a veszélyes hulladék fogalmát, amely szerint veszélyes hulladék a törvény az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék (például robbanásveszélyes, tűzveszélyes, maró, rákkeltő).
A hulladékégetésről A levegő védelméről című 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet rendelkezik a 27. §-ban:
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
Büntetés mértéke:
A levegő védelméről című 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 9. melléklete rendelkezik a levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékéről. Égetés esetén az alábbi tétel a valószínű:
- Bármely anyagnak a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül nyílt téren történő égetése (ha az elkövető természetes személy) 300 000 Ft-os bírság
Valós időben megnézhető, hol milyen épp a levegő
A hulladékégetéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásáért a járási hivatalok felelősek (ez a megyeszékhelye esetében a Kormányhivatalnál van). A települési önkormányzatok szerepe az, hogy a témára vonatkozó saját rendelkezéseiket megalkossák. A települések zöme egyértelműen tiltja a hulladékégetést. Így tesz Miskolc is. De a miskolci önkormányzat ezen felül saját programot, illetve irodát is működtet a kérdéskörrel összefüggésben. A Zöld Iroda (illetve a Zöld Miskolc kezdeményezés) dolga, hogy elvégezze a levegőminőség védelme érdekében szükséges társadalmi szemléletformálás irányítását, a vonatkozó felméréseket, szakmai háttéranyagok összeállítását. Korábban futott egy blog az iroda szerkesztésében (ZöMi), illetve a ma is frissülő Facebook-oldal.
– Az alaptétel az, hogy hulladékot égetni tilos. Bírságolható, ha tetten érik. Értve ez alatt a kerti avarégetést és a benti kályhában eltüzelt szemetet egyaránt – ismertette a Boon.hu érdeklődésére Uramné Lantai Katalin, a Városházán dolgozó ökomenedzser. – Amivel leggyakrabban elkövetik ezt a szabálysértést: gumihulladék, főleg autógumi, PET-palackok, fáradt olaj, ruhanemű eltüzelése. Miért baj? Mert sok károsanyagot tartalmaznak, az égetés ráadásul nem ellenőrzött körülmények között és berendezésben történik.
Tudja, melyik miskolci fa képes egy tonna port megfogni?
A magas károsanyag-kibocsátás pedig emeli a városi levegő károsanyag-tartalmát, ami érthetően és az elnevezésből is kikövetkeztethetően: káros. Káros a település lakosságának egészségre. Ezért van Miskolcon is 2020-tól egyértelműen betiltva, amiként sok más településen is a Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A megyeszékhely levegőjének minőségét néhány éve egy saját telepítésű és ellenőrzésű jelzőrendszer ellenőrzi (60, majd 50 mérőegységgel). Ez a PM-monitoring rendszer, aminek aktuális eredményeit valós időben követheti bárki érdeklődő.: a pmmonitoring.hu weboldalon. Ezen a felületen a szakemberek a nagyközönségnek szóló tanácsokat is megfogalmaztak:
Mit tehetek én a levegőminőség javításáért?
Elsődleges feladat a PM kibocsátás csökkentése:
- Fűts okosan, és ne égess avart.
- A legkevesebb légszennyezőanyag-kibocsátással a megújuló energiával történő fűtés jár (például geotermia, hőszivattyú, napkollektor). Kedvező az elektromos fűtés is főleg, ha napelemekkel állítjuk elő az energiát. A porkibocsátás szempontjából gázfűtés is kevéssé szennyező.
- Ha szilárd tüzelőanyagot használsz, akkor csak száraz fával (a nedvességtartalma kevesebb mint 15 százalék), fapellettel vagy fabrikettel fűts. A nedves fa, szén, lignit égetése rendkívül szennyező.
- Az MDF, pozdorja, OSB, stb. bútorlapok elégetése a porszennyezés mellett nagyon veszélyes rákkeltő anyagok kibocsátásával is jár, ami a közvetlen környezetünkbe kerül. A műanyag szemét, autógumi, ruha, kezelt fa hulladékok (pl. régi ablakkeret vagy farostlemez) égetése tilos, ezen anyagok tüzelése során is mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.
- Az avar vagy zöldhulladék égetése rendkívül szennyező. Égetés helyett komposztálj vagy használd a zöldhulladék házhoz menő elszállításának lehetőségét. A zöldhulladékot lerakhatod a hulladékudvarokban is.
Mi az a PM?
- A levegőben lebegő szilárd és folyékony részecskék gyűjtőneve. Az elnevezés az angol Particulate Matter rövidítéséből származik A köznyelvben a „szálló por” elnevezés terjedt el, a tudomány az aeroszol megnevezést is használja.
Honnan kerülnek a levegőbe a PM részecskék?
- Természetes úton: szélfútta talajpor, tengeri sópermet, sivatagi homok, vulkánkitörések, vegetáció tüzek, pollenek, spórák, egyéb porok.
- Emberi tevékenységek következtében: szilárd tüzelés, fűtés (korom, hamurészecskék), közlekedés (belsőégésű motorok, gumi és fékkopás részecskéi, az utak felületének kopása, érdesítő anyagok, stb.), porzással járó ipari tevékenységek (bányászat, anyagmozgatás, építkezések, egyéb poros technológiák), mezőgazdasági tevékenységek (talajmunkák és betakarítás, műtrágyák használata, permetezés.
Az ökomenedzserek által közzétett tájékoztatásból kiderül, hogy „a legkisebb PM10 koncentráció is hatással van a szervezetre, ami azt eredményezi, hogy a legalacsonyabb szintű szennyezés is veszélyt jelent az érzékeny emberekre. Minél hosszabb időn át minél nagyobb PM-szennyezettségnek van az emberi szervezet kitéve, annál magasabb az egészségkárosodás kockázata. A Sajó-völgye sajnos ebből a szempontból Európa egyik legszennyezettebb területe, különösen fűtési időszakban. Magas PM szennyezettségű környezetben a szervezetbe került részecskék okozhatnak enyhe légúti elváltozást, allergiát, károsodott légzésfunkciót, nő a légzőszervi, szív- és érrendszeri tünetek megjelenésének és súlyosbodásának valószínűsége, és emelkedik a tüdőrák kialakulásának kockázata.”
Már két éve teljesülnek az EU-határértékek
– Napjainkra már lényegesen jobb a miskolci levegőminőség, mint volt sok évvel ezelőtt. Mára már nem nevezhető problémásnak. A monitorrendszer ugyanakkor megmutatja, hol vannak még gócpontok a szennyeződés szempontjából, ahol érdemes beavatkozni. – A szakember elmondása szerint immár három évnyi adatsor áll rendelkezésükre, hogy következtetéseket vonjanak le, javaslatokat fogalmazzanak meg. Szeretne a városházi Zöld Iroda a kérdéses, azaz szennyező-gócpontnak tekinthető városrészek, utcák lakosaira oly módon is közvetlenül hatni, hogy felveszik a kapcsolatot az érintett körzetek önkormányzati képviselőivel, rajtuk keresztül eljuttatni a szemléletformáló anyagokat a lakóknak. Az ellenőrzésben pedig a Miör segít sokat. A három legfőbb gócpontról annyit tudtunk meg: a laikus várakozások dacára nem a külső területeken találhatók. – Összességében láthatóan javul a helyzet. Vannak, persze, rosszabb időszakok. A mély völgyekben rosszabb, a magasabb részeken kedvezőbb a kép. Nagy szerepe van az időjárásnak, a szélmozgásoknak. Jó hír, hogy 2023-ban már teljesítettük az európai uniós határértéket a levegőtisztaság tekintetében, és 2024-ben is hajszál híján újra.
Fontos és érdekes fejlemény az évtizedekkel ezelőtti állapothoz képest, hogy manapság már korántsem az ipari tevékenység a légszennyezés fő okozója. Hanem a lakosság, azaz a káros, tiltott, szabálytalan lakossági magatartás. E téren az hoz javulást, hogy egyre több háznál van elektromos fűtés, jobb szigetelés, napelem.
A ZöldMiskolc-os blog publikálta korábban a NahajPee nevű popelőadónak a miskolci levegőtisztaság-védelmi programhoz kapcsolódóan terjesztett videóklipjét:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A 22-es csapdája a miskolci járásban
Lapzártánkkor futott be a vármegyei kormányhivatal válasza is ugyanarra a kérdésre, amit előzőleg a miskolci önkormányzatnak is feltettünk. Így írtak a hivatalból:
Mindenféle hulladék égetése tilos, akár a kertben, akár háztartási kazánban történne. Sokan nincsenek vele tisztában, hogy a kezelt faanyagok – például bútorok, ablak- és ajtókeretek, kerítésfák vagy raklapok – hulladéknak számítanak, ezért ezekkel tilos fűteni. Csak kezeletlen fahulladék, valamint számlával vásárolt tűzifa, szén vagy brikett használható fűtésre. Továbbá a zöldhulladék nyílt téri égetése is tilos, azt kizárólag engedélyezett módon, például elszállíttatással lehet kezelni.
Az erről szóló jogszabály egyértelműen kimondja, hogy hulladékot csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő berendezésben lehet égetni, ettől eltérni tilos.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 2025. május 1-jétől szigorodtak a szabályok az engedély nélküli égetésekre vonatkozóan. Ennek értelmében bármilyen anyag háztartási tüzelőberendezésben vagy a szabadban történő, jogszabályellenes vagy engedély nélküli égetése esetén 300 000 forintos bírság szabható ki. A korábbi 100 000 forintos felső bírsághatár 300 000 forintra emelkedett, továbbá a kiszabott bírság legfeljebb 50 százalékig mérsékelhető, míg korábban erre 75 százalékig volt lehetőség. Az új szabályozás célja a levegő minőségének védelme és a környezetkárosító égetések visszaszorítása.
A Miskolci Járási Hivatal 2025-ben eddig 22 esetben szabott ki szankciót – figyelmeztetést vagy bírságot – szabálytalan égetés miatt.