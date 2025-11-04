november 4., kedd

Károly névnap

+17
+10
Fordulat

Mégsem zárt be! Ikonikus helyre költözött a miskolci üzlet

Sokan megijedtek, amikor kiürítették a miskolci Centrum Áruházban működő kedvelt üzletet, de a vásárlók megnyugodhatnak. A közkedvelt Herbária nem szűnt meg, csupán új helyre költözött.

A Herbária neve sokak számára egyet jelent a minőségi teákkal, gyógynövényekkel és természetes készítményekkel. A miskolci belvárosban több mint egy évtizedig a Centrum Áruházban működött az üzlet, ám a napokban kiürített kirakat láttán sokan azt hitték, végleg lehúzta a rolót. Azon a helyen valóban bezártak, a valóság azonban az, hogy a Herbária már egy másik, ikonikusnak számító miskolci helyszínen folytatja működését.

Új helyen, változatlan kínálattal vár a Herbária

A Herbária immár az Omker üzletében várja a természetes megoldások kedvelőit. A teljes korábbi kínálat, valamint a jól ismert szakmai tanácsadás is elérhető maradt, pont úgy, ahogyan az elmúlt 12 évben a Centrum Áruházban megszokhatták a vásárlók.

A miskolci belváros az elmúlt időszakban folyamatos átalakuláson ment keresztül. Több üzlet zárt be vagy költözött el, a vendéglátóhelyek pedig egyre nagyobb teret nyernek. A Herbária esete azonban üdítő kivétel. Nem eltűnt, hanem megújult környezetben, új helyszínen folytatja Miskolcon betöltött szerepét.

