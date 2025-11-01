Akikre mindig emlékezünk – ők azok a közismert példaképek, akiktől 2025-ben búcsúztunk Borsod-Abaúj-Zemplénben - képekkel, videóval

A mindenszentek és a halottak napja nem csupán a gyertyák csendes fényéről szól, hanem arról is, hogy megőrizzük azok történetét, akik valami fontosat adtak nekünk. Akiket ismertünk, vagy akikről hallottunk, akikhez emlékek, pillanatok, szavak, gesztusok kapcsolódnak. Akik nem múltak el nyomtalanul: munkájuk, példájuk, jelenlétük még mindig bennünk él. Sajnos túl sokan hagytak itt bennünket 2025-ben azok közül, akik szorosan kötődtek régiónkhoz. Őket idézzük most fel, tisztelettel és hálával.

A halottak napja mutatja meg igazán, milyen sok szeretett és közkedvelt példakép hagyott itt bennünket

Forrás: MW

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye idén is több olyan kivételes emberét veszítette el, akik települések, közösségek, sportegyesületek, intézmények és családok életére voltak hatással. Volt köztük költő és kutató, jószívű orvos és karakán politikus, sportoló, pásztor, pap, közéleti szervező és művész. Sokféle életút, egy azonban közös bennük: példát és örökséget hagytak ránk.