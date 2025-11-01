november 1., szombat

Akikre mindig emlékezünk – ők azok a közismert példaképek, akiktől 2025-ben búcsúztunk Borsod-Abaúj-Zemplénben - képekkel, videóval

Címkék#boon video#Halottak Napja#közéleti szerep#2025#híresség#elhunyt#megemlékezés

Szomorú, hogy idén is sok olyan borsodi, abaúji és zempléni személytől búcsúztunk, akik a kultúra, a sport, a közélet, az egészségügy vagy épp a természet szeretete által hagytak bennünk maradandót. Halottak napja környékén megállunk egy pillanatra, hogy név szerint emlékezzünk mindazokra, akik már nincsenek közöttünk, de életük, munkájuk és emberségük nyoma tovább él a közösségeinkben, amikért oly sokat tettek.

Boon.hu
Akikre mindig emlékezünk – ők azok a közismert példaképek, akiktől 2025-ben búcsúztunk Borsod-Abaúj-Zemplénben - képekkel, videóval

2025 veszteségei Borsodban, Abaújban és Zemplénben - közismert személyiségek akiktől búcsúzni kellett

Forrás: MW

Fotó: Makovics Kornel

A mindenszentek és a halottak napja nem csupán a gyertyák csendes fényéről szól, hanem arról is, hogy megőrizzük azok történetét, akik valami fontosat adtak nekünk. Akiket ismertünk, vagy akikről hallottunk, akikhez emlékek, pillanatok, szavak, gesztusok kapcsolódnak. Akik nem múltak el nyomtalanul: munkájuk, példájuk, jelenlétük még mindig bennünk él. Sajnos túl sokan hagytak itt bennünket 2025-ben azok közül, akik szorosan kötődtek régiónkhoz. Őket idézzük most fel, tisztelettel és hálával.

halottak napja
A halottak napja mutatja meg igazán, milyen sok szeretett és közkedvelt példakép hagyott itt bennünket 
Forrás: MW

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye idén is több olyan kivételes emberét veszítette el, akik települések, közösségek, sportegyesületek, intézmények és családok életére voltak hatással. Volt köztük költő és kutató, jószívű orvos és karakán politikus, sportoló, pásztor, pap, közéleti szervező és művész. Sokféle életút, egy azonban közös bennük: példát és örökséget hagytak ránk. 

Akiktől 2025-ben búcsúztunk

Azokra emlékezünk halottak napja okán, akik idén mentek el közülünk

  • Spitzmüller Zsolt – terepfutó, 39 évet élt (1986–2025)
  • Gulyásné Sinka Erika – a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub elnöke, 74 évet élt (1951–2025)
  • Fecske Csaba – József Attila-díjas költő és író, 76 évet élt (1948–2025)
  • Bényi Ildikó – televíziós műsorvezető, Szikszó szülötte, 55 évet élt (1970–2025)
  • Budai Erzsébet – a vármegyei közgyűlés tagja, 67 évet élt (1958–2025)
  • Árvai Sándor – a Hortobágy Örökös Pásztora, 89 évet élt (1936–2025)
  • Dr. Bobkó Géza – főigazgató, gyermekorvos, önkormányzati képviselő, 71 évet élt (1954–2025)
  • Egyed Zsolt – országgyűlési képviselő (volt), 51 évet élt (1974–2025)
  • Varga Csaba – karatemester, 55 évet élt (1970–2025)
  • Fazekas József – alsózsolcai húsipari vállalkozó, 86 évet élt (1939–2025)
  • Puskás Gábor – miskolci állatorvos, 70 évet élt (1955–2025)
  • Kathi Béla – testépítő, 46 évet élt (1979–2025)
  • Kiss Máté Bence – a Cigánd SE labdarúgója, mindössze 18 évet élt (2006–2025)
  • Buday Péter – erdőmérnök, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezetője, 57 évet élt (1968–2025)
  • Serfőző József – természetvédelmi őr, Aggteleki Nemzeti Park, 50 évet élt (1975–2025)
  • Czelnai Rudolf – Széchenyi-díjas meteorológus, MTA tagja, 94 évet élt (1932–2025)
  • Bodzás Csaba – szülész-nőgyógyász szakorvos, Sárospatak, 57 évet élt (1968–2025)
  • Benedek Mihály – Ózd egykori polgármestere, 71 évet élt (1954–2025)
  • Csókay Károly – jezsuita esperes, 99 évet élt (1926–2025)

Maradandó, szeretett, köztiszteletben álló borsodi, abaúji és zempléni életutak zárultak le ugyan, de amit alkottak nem merül feledésbe.
Ők most csendben köztünk vannak, az emlékezésben. A történetekben, amelyeket továbbadunk. A mosolyokban, amelyekből felidézzük őket. Lehet, hogy nem minden nap gondolunk rájuk, de amikor igen, akkor érezzük: hatottak ránk, formáltak bennünket, s a világ velük teljesebb volt.
Halottak napján hajtsunk fejet értük – és vigyük magunkkal mindazt, amit emberként adtak nekünk. 

Korábban ezekben a cikkekben számoltunk be részletesen példaképeink halálhíréről:

boon.hu video

