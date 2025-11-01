49 perce
A merészeké volt az Avas péntek este - képek, videó
Elég bátor vagy, hogy Halloweenkor ellátogass az Avasra? Idén a Rácz soron lesz a legmisztikusabb Halloweeni Családi Party!
Sikeres volt a családi parti
Fotó: Takács Joci
A Halloweeni Családi Party ezekkel a mondatokkal várt mindenkit okróber 31-én délután és este. A pókhálós utcán, az avasi Rácz soron a töklámpások sejtelmes fényében más-világ várt az érkezőre.
Kicsiket és nagyokat is vártak egy varázslatos napra, ahol mindenki megtalálta a saját boszorkánykorsóját. Délutántról estig a gyerekeké volt az egész utca. Halloweeni tematikájú játékokkal, versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal készültek, ahol a legbátrabbak és legkreatívabbak édességeket és ajándékokat is bezsebelhettek!
Halloween party az Avasi pincesoron 10.31.Fotók: Takács Joci
Halloweeni Családi Party: este a felnőtteké volt a főszerep
Este 8-tól a felnőtteket kísértetiesen jó ételek, szellemes italok és olyan hangulat várta, ami elől garantáltan nem akartak elfutni!.