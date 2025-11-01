november 1., szombat

A merészeké volt az Avas péntek este - képek, videó

Elég bátor vagy, hogy Halloweenkor ellátogass az Avasra? Idén a Rácz soron lesz a legmisztikusabb Halloweeni Családi Party!

Boon.hu
A merészeké volt az Avas péntek este - képek, videó

Sikeres volt a családi parti

Fotó: Takács Joci

A Halloweeni Családi Party ezekkel a mondatokkal várt mindenkit okróber 31-én délután és este. A pókhálós utcán, az avasi Rácz soron a töklámpások sejtelmes fényében más-világ várt az érkezőre. 

Halloweeni Családi Party
A Halloweeni Családi Party délutánja a gyerkeké volt
Fotó: Takács Joci

Kicsiket és nagyokat is vártak egy varázslatos napra, ahol mindenki megtalálta a saját boszorkánykorsóját. Délutántról estig a gyerekeké volt az egész utca. Halloweeni tematikájú játékokkal, versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal készültek, ahol a legbátrabbak és legkreatívabbak édességeket és ajándékokat is bezsebelhettek! 

Halloween party az Avasi pincesoron 10.31.

Fotók: Takács Joci

Halloweeni Családi Party: este a felnőtteké volt a főszerep 

Este 8-tól a felnőtteket kísértetiesen jó ételek, szellemes italok és olyan hangulat várta, ami elől garantáltan nem akartak elfutni!. 

