A merészeké volt az Avas péntek este - képek, videó

A Halloweeni Családi Party ezekkel a mondatokkal várt mindenkit okróber 31-én délután és este. A pókhálós utcán, az avasi Rácz soron a töklámpások sejtelmes fényében más-világ várt az érkezőre.

A Halloweeni Családi Party délutánja a gyerkeké volt

Fotó: Takács Joci

Kicsiket és nagyokat is vártak egy varázslatos napra, ahol mindenki megtalálta a saját boszorkánykorsóját. Délutántról estig a gyerekeké volt az egész utca. Halloweeni tematikájú játékokkal, versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal készültek, ahol a legbátrabbak és legkreatívabbak édességeket és ajándékokat is bezsebelhettek!