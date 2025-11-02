november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászba borult Ózd, elhunyt egy kivételes orvos

Címkék#Ózd#halálhír#gyászhír

Gyászol Ózd. Elhunyt egy olyan orvos, aki évtizedeken át szolgálta a város lakóit hivatásával és elhivatottságával. A gyászhírt Janiczak Dávid, Ózd polgármestere osztotta meg.

Boon.hu

Dr. Abu Kamar Ata halálhírét mély megrendüléssel tudatta Ózd polgármestere. Az orvos 1978-tól dolgozott a városban nőgyógyászként, és nemcsak a szakmájában, hanem a közéletben is aktívan részt vállalt. Életútja során számos ember életét segítette és támogatta, munkásságát pedig a város Pro Urbe Ózd kitüntetéssel ismerte el.

gyászhír, ózd
Gyászhírt közölt Ózd polgármestere
Forrás: Facebook/Janiczak Dávid

Az ózdiak mély megrendüléssel fogadták  a gyászhírt

Dr. Abu Kamar Ata több mint négy évtizeden át szolgálta a helyieket. Pályafutása során nemcsak orvosként, hanem közösségi szereplőként is nagy megbecsülésnek örvendett. A polgárőrség szervezésében és működtetésében is fontos szerepet vállalt, ezzel is hozzájárulva a város biztonságához és összetartásához. A városvezetés és az ózdiak nagyra becsülték elhivatottságát, emberségét és szakmai tudását. Hosszú és tartalmas életművét a Pro Urbe Ózd kitüntető címmel ismerték el, amelyet azok kapnak, akik különösen sokat tettek a városért. Halála nagy veszteség Ózd számára. 

Élete munkájával sokat tett Ózdért és az itt élőkért. Nyugodjon békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

- fogalmazott bejegyzésében Janiczak Dávid polgármester. A bejegyzés alatt percről percre sokasodnak a részvétnyilvánító hozzászólások.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu