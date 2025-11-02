Gyászba borult Ózd, elhunyt egy kivételes orvos

Dr. Abu Kamar Ata halálhírét mély megrendüléssel tudatta Ózd polgármestere. Az orvos 1978-tól dolgozott a városban nőgyógyászként, és nemcsak a szakmájában, hanem a közéletben is aktívan részt vállalt. Életútja során számos ember életét segítette és támogatta, munkásságát pedig a város Pro Urbe Ózd kitüntetéssel ismerte el.

Gyászhírt közölt Ózd polgármestere

Forrás: Facebook/Janiczak Dávid

Az ózdiak mély megrendüléssel fogadták a gyászhírt

Dr. Abu Kamar Ata több mint négy évtizeden át szolgálta a helyieket. Pályafutása során nemcsak orvosként, hanem közösségi szereplőként is nagy megbecsülésnek örvendett. A polgárőrség szervezésében és működtetésében is fontos szerepet vállalt, ezzel is hozzájárulva a város biztonságához és összetartásához. A városvezetés és az ózdiak nagyra becsülték elhivatottságát, emberségét és szakmai tudását. Hosszú és tartalmas életművét a Pro Urbe Ózd kitüntető címmel ismerték el, amelyet azok kapnak, akik különösen sokat tettek a városért. Halála nagy veszteség Ózd számára.

Élete munkájával sokat tett Ózdért és az itt élőkért. Nyugodjon békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

- fogalmazott bejegyzésében Janiczak Dávid polgármester. A bejegyzés alatt percről percre sokasodnak a részvétnyilvánító hozzászólások.