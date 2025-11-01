Rémséges események rázták meg Felsőzsolcát! Ilyet még nem látott - képek

Idén újra vártuk a kicsiket és nagyokat a Felsőzsolcai Halloween-re. Az esemény nem csak a kreativitásról szólt, hanem a közösség építéséről is. Tegnapi rém rendes rendezvényünk kiváló alkalmat nyújtott a családoknak, barátoknak és minden szórakozni vágyónak, hogy az őszi napokba még egy kis fényt és mókát csempésszenek