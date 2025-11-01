november 1., szombat

Azta!

1 órája

Rémséges események rázták meg Felsőzsolcát! Ilyet még nem látott - képek

Címkék#program#Bárczay-kastély#felsőzsolcai

Borzasztó alakok tűntek fel október 30-án sötétedés után a kastélyban. Felsőzsolca város az éj leple alatt, megtelt a sötétség lényeivel.

Boon.hu
Rémséges események rázták meg Felsőzsolcát! Ilyet még nem látott - képek

A legfélelmetesebb jelmez címért is versenyeztek

Fotó: David RS

Felsőzsolca város polgármestere, közösség oldalán nyilatkozott a történtekről.

Felsőzsolca
Felsőzsolca idén is vidám programot szervezett halloweenre
Fotó: Kovács Dávid

Idén újra vártuk a kicsiket és nagyokat a Felsőzsolcai Halloween-re. Az esemény nem csak a kreativitásról szólt, hanem a közösség építéséről is. Tegnapi rém rendes rendezvényünk kiváló alkalmat nyújtott a családoknak, barátoknak és minden szórakozni vágyónak, hogy az őszi napokba még egy kis fényt és mókát csempésszenek

 - mondta el a polgármester

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Felsőzsolca hagyományos programját nagy érdeklődés övezte 

Október 30-án este a felsőzsolcai Bárczay-kastély és a Hősök tere különleges Halloween-programokkal várta a családokat és a felnőtteket. Édességvadászat, kézműves foglalkozások és szellemes lámpásfelvonulás garantálta a borzongást és a nevetést minden korosztálynak. 

Nagyon mókás volt 

A Bárczay - kastély minden szeglete halloweeni hangulatba öltözött: a gyerekek édességet gyűjthettek, miközben a szülők és felnőttek az őszi dekorációk készítésében próbálhatták ki kreativitásukat a szomszédos teremben. 

 

