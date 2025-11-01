2 órája
Rémséges események rázták meg Felsőzsolcát! Ilyet még nem látott - képek
Borzasztó alakok tűntek fel október 30-án sötétedés után a kastélyban. Felsőzsolca város az éj leple alatt, megtelt a sötétség lényeivel.
A legfélelmetesebb jelmez címért is versenyeztek
Fotó: David RS
Felsőzsolca város polgármestere, közösség oldalán nyilatkozott a történtekről.
Idén újra vártuk a kicsiket és nagyokat a Felsőzsolcai Halloween-re. Az esemény nem csak a kreativitásról szólt, hanem a közösség építéséről is. Tegnapi rém rendes rendezvényünk kiváló alkalmat nyújtott a családoknak, barátoknak és minden szórakozni vágyónak, hogy az őszi napokba még egy kis fényt és mókát csempésszenek
- mondta el a polgármester
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Felsőzsolca hagyományos programját nagy érdeklődés övezte
Október 30-án este a felsőzsolcai Bárczay-kastély és a Hősök tere különleges Halloween-programokkal várta a családokat és a felnőtteket. Édességvadászat, kézműves foglalkozások és szellemes lámpásfelvonulás garantálta a borzongást és a nevetést minden korosztálynak.
Nagyon mókás volt
A Bárczay - kastély minden szeglete halloweeni hangulatba öltözött: a gyerekek édességet gyűjthettek, miközben a szülők és felnőttek az őszi dekorációk készítésében próbálhatták ki kreativitásukat a szomszédos teremben.
Eldőlt, borsodi ház nyerte a halloweeni paraversenyt! Ettől a dekorációtól a szellemek is menekülnek – fotók
Pénteken pókhálós mászópálya, szörny-golf, rovarevés és tűzzsonglőr, hétvégén csöndes emlékezés
Borsodi rémtörténetek helyszínei, mégis egyre többen akarják saját szemükkel látni