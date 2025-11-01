3 órája
„Elkészült 19 vármegye 19 település[ének] falufája”
A Facebookon posztolt Kisgyőr önkormányzati vezetője. A polgármester az általa megálmodott falufa-program eredményeiről mutatott be több mint három tucatnyi fényképet.
Büszke bejelentés Kisgyőr önkormányzati vezetőjétől. A köztéri fafaragványok Kisgyőr meghatározó településképi elemei, amik révén a község megkapta a „faragott falu címet”. Polgármestere, a falufa-program atyja most posztolta: „elkészült 19 vármegye 19 település[ének] falufája”.
Falufa áll 19 faluban
Kékedi László, Kisgyőr polgármestere saját Facebook-oldalán a napokban arról posztolt, hogy
elkészült 19 vármegye 19 település falufája, remélem lesz folytatás.☺️ Köszönöm szépen a fafaragók munkáját, akik részt vettek az alkotások elkészítésében!🙏
A bejegyzéshez mellékelt fotógalériában összesen 38 kép található, a fából készült alkotások soráról, készítőikről, avatóünnepségekről. A fényképek egyikén-másikán településnév is olvasható, például: Kömpöc, Csengele. A polgármesteri poszthoz fűzött hozzászólások támogatóak, elismerőek: „Ez egy fantasztikus ötlet! És csodálatos kivitelezés!”, illetve „Gratulálok, szebbé tették a településeket ezekkel a csodás alkotásokkal”.
Így írt a Boon.hu néhány hónapja az Alsódobszán tartott falufa-avatás kapcsán:
A falufa a nemzedékeket kapcsolja össze – emelte ki ünnepi beszédében dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.
A múlt, a jelen és a jövő jelképét avatták Alsódobszán (fotók, videó)
Akkor is elhangzott: Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, fafaragó népi iparművész, Kisgyőr polgármestere a falufa mintaprojekt ötletadója és tervezője. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa azon az eseményen úgy fogalmazott: az avatáson „jelenlevők a fán az ágak, a levelek és a hajtások, akik a múltból merítenek erőt, de mint új sarjak, építik a jövőt, stabilitást és értékrendet adnak. A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe. A falu a magyarság fájának gyökere, mely a nemzet stabilitását adja.”
Az említett alsódobszai rendezvényről egyébként a Boon.hu videót is mutatott július eleji helyszíni tudósításában:
