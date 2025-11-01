november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

3 órája

„Elkészült 19 vármegye 19 település[ének] falufája”

Címkék#Gyopáros Alpár#magyar falu#Koncz Zsófia#Facebook#Kisgyőr#fafaragás

A Facebookon posztolt Kisgyőr önkormányzati vezetője. A polgármester az általa megálmodott falufa-program eredményeiről mutatott be több mint három tucatnyi fényképet.

Boon.hu

Büszke bejelentés Kisgyőr önkormányzati vezetőjétől. A köztéri fafaragványok Kisgyőr meghatározó településképi elemei, amik révén a község megkapta a „faragott falu címet”. Polgármestere, a falufa-program atyja most posztolta: „elkészült 19 vármegye 19 település[ének] falufája”.

falufa
A falufa-program kézzelfogható eredményei
Forrás: Facebook / Kékedi László

Falufa áll 19 faluban

Kékedi László, Kisgyőr polgármestere saját Facebook-oldalán a napokban arról posztolt, hogy

elkészült 19 vármegye 19 település falufája, remélem lesz folytatás.☺️ Köszönöm szépen a fafaragók munkáját, akik részt vettek az alkotások elkészítésében!🙏

A bejegyzéshez mellékelt fotógalériában összesen 38 kép található, a fából készült alkotások soráról, készítőikről, avatóünnepségekről. A fényképek egyikén-másikán településnév is olvasható, például: Kömpöc, Csengele. A polgármesteri poszthoz fűzött hozzászólások támogatóak, elismerőek: „Ez egy fantasztikus ötlet! És csodálatos kivitelezés!”, illetve „Gratulálok, szebbé tették a településeket ezekkel a csodás alkotásokkal”.

Így írt a Boon.hu néhány hónapja az Alsódobszán tartott falufa-avatás kapcsán:

A falufa a nemzedékeket kapcsolja össze – emelte ki ünnepi beszédében dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Akkor is elhangzott: Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, fafaragó népi iparművész, Kisgyőr polgármestere a falufa mintaprojekt ötletadója és tervezője. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa azon az eseményen úgy fogalmazott: az avatáson „jelenlevők a fán az ágak, a levelek és a hajtások, akik a múltból merítenek erőt, de mint új sarjak, építik a jövőt, stabilitást és értékrendet adnak. A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe. A falu a magyarság fájának gyökere, mely a nemzet stabilitását adja.”

Az említett alsódobszai rendezvényről egyébként a Boon.hu videót is mutatott július eleji helyszíni tudósításában:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu