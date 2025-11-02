1 órája
Fogy az idő és még mindig nem találják a 72 éves eltűnt miskolci nőt!
Az idő fogy, de a reményt még nem adták fel, hogy élve találják meg Csetényi Németh Éva Ilonát. Az eltűnt nő felkutatása lassan 48 órája tart.
Az eltűnt nő a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében bukkant fel utoljára (a kép illusztráció)
A pénteken eltűnt nő keresése hatalmas erőkkel zajlik, elsősorban a Csanyik-völgy és a Bükk azon részét kutatták át, ahol feltételezhetően utoljára tartózkodott.
A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vett az akcióban illetve a készenléti rendőrség helikoptere is.
Az eltűnt nő szombaton sem került elő
Varga Rudolftól a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője vasárnap délelőtt tájékoztatta a boon.hu-t, hogy bár szombaton sötétedésig keresték a nőt, ez nem vezetett eredményre. Vasárnap délelőtt folytatják a kutatást.
Van esély a túlélésre?
Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke és csapata péntektől részt vesz a kutatásban, hét mentőkutyával és drónokkal segítik a munkát.
Nagyon nagy területeket néztünk át, a feltételezett eltűnés helyszínét és környezetét vizsgáltuk át, a felvezető illetve levezető utakat. Mivel nem voltak olyan hidegek az éjszakák és esetleg be tud húzódni szélvédett helyekre, van esélye a túlélésre. Feltételezzük azt is, hogy a hölgy vagy turistaútvonalon, vagy kijárt úton közlekedik
– mondta el véleményét kérdésünkre az elnök, majd hozzátette, hogy az eltűnt nő férjével gyakran járt túrázni, sőt amióta a demencia fennállt, vitte magával az erdőbe, hiszen nem szerette volna egyedül hagyni. Az idős nő számára tehát nem volt teljesen idegen a terep, gyakran jártak be férjével az ismert útvonalakat.
Elképzelhető az is, hogy már nem az erdőben van
Délután lesz 48 órája, hogy eltűnt hölgy. Mi mindig azt mondjuk, hogy amíg nincs meg az eltűnt, addig mi élőként tartjuk számon. Reménykedünk benne, hogy életben van, mert az is benne lehet esetleg a pakliban, hogy lemehetett a hegyről a műútra. Itt akár felszállhatott egy buszra, majd arról leszállhatott, bármi elképzelhető
- hangsúlyozta Golej Szabolcs.
