Fogy az idő és még mindig nem találják a 72 éves eltűnt miskolci nőt!

A pénteken eltűnt nő keresése hatalmas erőkkel zajlik, elsősorban a Csanyik-völgy és a Bükk azon részét kutatták át, ahol feltételezhetően utoljára tartózkodott.

A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vett az akcióban illetve a készenléti rendőrség helikoptere is.

Az eltűnt nő szombaton sem került elő

Varga Rudolftól a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője vasárnap délelőtt tájékoztatta a boon.hu-t, hogy bár szombaton sötétedésig keresték a nőt, ez nem vezetett eredményre. Vasárnap délelőtt folytatják a kutatást.