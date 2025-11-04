Remény és kétség között: Négy napja keresik a túrázás közben eltűnt 72 éves miskolci asszonyt

A 72 éves eltűnt nő felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Csetényi Németh Éva Ilona keresését pénteken kezdték meg. Az asszony eltűnését férje jelentette be.

Négy napja keresik az eltűnt nőt, Évát

Forrás: Police

Az eltűnt nő és férje gyakran jártak túrázni

A férfi elmondása szerint felesége nyomát a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében veszítette el. Részleteket az alábbi cikkben olvashat.