Remény és kétség között: Négy napja keresik a túrázás közben eltűnt 72 éves miskolci asszonyt
Október 31-én veszítette el szem elől férje Évát. Az eltűnt nő esete nem egyedi és sajnos előfordul, hogy vannak olyan személyek, akiket mintha a föld nyelt volna el.
Egyelőre nyomát sem találják a nőnek/A fotó illusztráció, nem a Csanyik-völgyben készült!
A 72 éves eltűnt nő felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Csetényi Németh Éva Ilona keresését pénteken kezdték meg. Az asszony eltűnését férje jelentette be.
Az eltűnt nő és férje gyakran jártak túrázni
A férfi elmondása szerint felesége nyomát a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében veszítette el. Részleteket az alábbi cikkben olvashat.
Kigyulladt egy busz Miskolcon
A buszsofőr éberségén is múlt, hogy senki nem sérült meg abban a tűzesetben, amely kedd délután történt Miskolcon. A kigyulladt busz percek alatt lángra kapott a Sajószigeti úton. A jármű húsz utast szállított. A tűzeset részleteit, fotókat és videót a lángok oltásáról ebben a cikkben talál.
Újranyitott a miskolci fürdő
A miskolci Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között zárta be kapuit, hogy az őszi tanítási szünet idején elvégezhessék a szükséges karbantartási munkákat. A felújítási időszak alatt többek között az úszómedencét fedő építmény oldalfalait építették tovább, megtisztították és karbantartották a medencéket, valamint alapos tisztításon estek át a vízforgató- és légkezelő berendezések is. Arról, hogy hogyan kárpótolják a bérleteseket, a boon.hu-n olvashat.
Ha ez volt a kedvenc üzlete Miskolcon, ne a szokott helyen keresse!
Miskolc egyik kedvelt üzlete a Centrum Áruházból új helyre költözött. Megtudhatja, melyik üzlet és hol keresse, ha elolvassa írásunkat.
Ezek a családnevek árulkodnak leginkább Borsod történelméről
A vezetéknevünk sokkal több, mint egy bejegyzés a személyi igazolványban. Borsod-Abaúj-Zemplén családnevei századok történetét, mesterségeket, vándorlásokat és közösségeket hordoznak magukban. Vajon az ön neve is köztük van? Nézze meg!
