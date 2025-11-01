november 1., szombat

Drónokat és helikoptert is bevetettek! Hatalmas erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt miskolci nőt

Címkék#Sanofi#rendőrség#vándor#nő#Északi-középhegység#délelőtt

Október 31-én pénteken kezdték meg a keresést, de éjfélig sajnos nem találták meg Csetényi Németh Éva Ilonát. Az eltűnt nő kutatása érdekében szombaton már drónokat és helikoptert is bevetettek.

Galambos Eszter
Drónokat és helikoptert is bevetettek! Hatalmas erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt miskolci nőt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a miskolci eltűnt nőt

Forrás: MW

Az eltűnt nő keresése hatalmas erőkkel zajlik, tudtuk meg Varga Rudolftól a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivőjétől.

eltűnt nő
Az eltűnt nő a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében bukkant fel utoljára (a kép illusztráció)
Fotó: Miskolczi Roland / Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye 

– tette hozzá a szóvivő.

Az eltűnt nő férje értesítette a hatóságokat

Csetényi Németh Éva Ilona 1953. szeptember 17-én született Miskolcon. A nő férje értesítette a hatóságokat még pénteken. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek.

 


 

 

