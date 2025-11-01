Drónokat és helikoptert is bevetettek! Hatalmas erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt miskolci nőt

Az eltűnt nő férje értesítette a hatóságokat

Csetényi Németh Éva Ilona 1953. szeptember 17-én született Miskolcon. A nő férje értesítette a hatóságokat még pénteken. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek.