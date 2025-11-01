1 órája
Drónokat és helikoptert is bevetettek! Hatalmas erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt miskolci nőt
Október 31-én pénteken kezdték meg a keresést, de éjfélig sajnos nem találták meg Csetényi Németh Éva Ilonát. Az eltűnt nő kutatása érdekében szombaton már drónokat és helikoptert is bevetettek.
Nagy erőkkel keresi a rendőrség a miskolci eltűnt nőt
Az eltűnt nő keresése hatalmas erőkkel zajlik, tudtuk meg Varga Rudolftól a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivőjétől.
A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye
– tette hozzá a szóvivő.
Az eltűnt nő férje értesítette a hatóságokat
Csetényi Németh Éva Ilona 1953. szeptember 17-én született Miskolcon. A nő férje értesítette a hatóságokat még pénteken. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek.
