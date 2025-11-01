november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

37 perce

Nagy erőkkel keresik a miskolci eltűnt nőt

Címkék#hajnalban#Csetényi Németh Éva Ilona#nő#Csanyik-völgy

Október 31-én péntek délután szirénázó rendőrautók hosszú sora vonult Diósgyőr irányába. Eltűnt nő után kutattak, ezért sietniük kellett.

Boon.hu
Nagy erőkkel keresik a miskolci eltűnt nőt

Az eltűnt miskolci nőt nagy erőkkel keresi a rendőrség

Forrás: MW

Az eltűnt nő mint a police.hu-ról megtudtuk Csetényi Németh Éva Ilona magyar állampolgár, aki 1953. szeptember 17-én született Miskolcon.

eltűnt nő
Az eltűnt nő: Csetényi Németh Éva Ilona. Nagy erőkkel keresi a rendőrség.
Forrás: facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először, hiszen a hölgy demenciában szenved. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek. Vármegyénkben a közelmúltban Göncről tűnt el egy asszony, aki szintén ebben a betegségben szenved. 

Az eltűnt nő még nem került elő

Legfrissebb információink szerint az eltűnt személyt még nem sikerült megtalálni.
 

Varga Rudolf a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy péntek éjfélkor a keresést megszakították, majd ma hajnalban újrakezdték, de a felderítő munka eddig még nem vezetett eredményre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu