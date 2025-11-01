Nagy erőkkel keresik a miskolci eltűnt nőt

Az eltűnt nő mint a police.hu-ról megtudtuk Csetényi Németh Éva Ilona magyar állampolgár, aki 1953. szeptember 17-én született Miskolcon.

Az eltűnt nő: Csetényi Németh Éva Ilona. Nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Forrás: facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először, hiszen a hölgy demenciában szenved. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek. Vármegyénkben a közelmúltban Göncről tűnt el egy asszony, aki szintén ebben a betegségben szenved.