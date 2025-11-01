2 órája
Hét keresőkutyával kutatnak az eltűnt miskolci nő után - frissül
Október 31-én péntek délután szirénázó rendőrautók hosszú sora vonult Diósgyőr irányába. Eltűnt nő után ma már hét keresőkutyával kutatnak.
Az eltűnt miskolci nőt nagy erőkkel keresi a rendőrség
Az eltűnt nő mint a police.hu-ról megtudtuk Csetényi Németh Éva Ilona magyar állampolgár, aki 1953. szeptember 17-én született Miskolcon.
A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először, hiszen a hölgy demenciában szenved. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek. Vármegyénkben a közelmúltban Göncről tűnt el egy asszony, aki szintén ebben a betegségben szenved.
Az eltűnt nő: kutyákkal is keresik
Legfrissebb információink szerint az eltűnt személyt még nem sikerült megtalálni.
Varga Rudolf a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy péntek éjfélkor a keresést megszakították, majd ma hajnalban újrakezdték, de a felderítő munka eddig még nem vezetett eredményre.
Mint megtudtuk, beszállt a keresésbe a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is. Hét keresőkutyával próbálnak az eltűnt nő nyomára bukkanni.
