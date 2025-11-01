november 1., szombat

Marianna névnap

Összefogás

2 órája

Hét keresőkutyával kutatnak az eltűnt miskolci nő után - frissül

#hajnalban#Csetényi Németh Éva Ilona#nő#Csanyik-völgy

Október 31-én péntek délután szirénázó rendőrautók hosszú sora vonult Diósgyőr irányába. Eltűnt nő után ma már hét keresőkutyával kutatnak.

Boon.hu
Az eltűnt miskolci nőt nagy erőkkel keresi a rendőrség

Forrás: MW

Az eltűnt nő mint a police.hu-ról megtudtuk Csetényi Németh Éva Ilona magyar állampolgár, aki 1953. szeptember 17-én született Miskolcon.

eltűnt nő
Az eltűnt nő: Csetényi Németh Éva Ilona. Nagy erőkkel keresi a rendőrség.
Forrás: facebook

A nő férje értesítette a hatóságokat, ráadásul nem először, hiszen a hölgy demenciában szenved. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára. A terület kiterjedt és részben erdős, ezért különösen fontos volt, hogy a keresés még sötétedés előtt elkezdődhessen és a lehető legnagyobb területet tudják átnézni. A demenciával élő eltűnt személyek esetében minden perc sokat számít, hiszen a tájékozódási képesség romlása miatt könnyen eltévedhetnek, kimerülhetnek, és veszélybe kerülhetnek. Vármegyénkben a közelmúltban Göncről tűnt el egy asszony, aki szintén ebben a betegségben szenved. 

Az eltűnt nő: kutyákkal is keresik

Legfrissebb információink szerint az eltűnt személyt még nem sikerült megtalálni. 

Varga Rudolf a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatta a boon.hu-t, hogy péntek éjfélkor a keresést megszakították, majd ma hajnalban újrakezdték, de a felderítő munka eddig még nem vezetett eredményre.

Mint megtudtuk, beszállt a keresésbe a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is. Hét keresőkutyával próbálnak az eltűnt nő nyomára bukkanni.

 

