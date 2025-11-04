Rejtélyes eltűnés a Bükkben: megszólalt az eltűnt nő férje

Csetényi Gábor, az eltűnt nő, Csetényi Németh Éva Ilona férje osztott meg még eddig nem ismert részleteket a boon.hu-val.

Az eltűnt nő: Csetényiné Németh Éva Ilona

Forrás: police.hu

Az már eddig is kiderült, hogy minden létező módon, a hatóságok és a civilek segítségével is keresték az október 31-én pénteken eltűnt miskolci nőt. A keresés azonban immár negyedik napja semmilyen eredményre nem vezetett, viszont van, aki sejteni véli, hogy az idős nő még életben van.

Az eltűnt nő egyik pillanatról a másikra vált köddé

Mióta a feleségem demens volt, nem lehetett egyedül hagyni, mindenhova vittem magammal. Az eltűnés napján is elmentünk a Flóra forráshoz szalonnát sütni. Jelezte, hogy éhes, így elkezdtem előkészíteni az ételt. Olyan húsz-harminc percig a tüzet raktam, kenyeret és hagymát szeltem, tettem-vettem és mire készen lettem, eltűnt. Hátrafordultam és már nem volt ott. Mindent félredobva futottam utána, de sehol sem találtam már

– meséli megrendülve a miskolci férfi.