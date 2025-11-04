1 órája
Rejtélyes eltűnés a Bükkben: megszólalt az eltűnt nő férje
Csetényi Gábor a férj eddig nem ismert részleteket osztott meg lapunkkal. Az eltűnt nő esete egyre rejtélyesebb.
Újabb részletek derültek ki az eltűnéssel kapcsolatban. (a fénykép illusztráció)
Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai
Fotó: Miskolczi Roland
Csetényi Gábor, az eltűnt nő, Csetényi Németh Éva Ilona férje osztott meg még eddig nem ismert részleteket a boon.hu-val.
Az már eddig is kiderült, hogy minden létező módon, a hatóságok és a civilek segítségével is keresték az október 31-én pénteken eltűnt miskolci nőt. A keresés azonban immár negyedik napja semmilyen eredményre nem vezetett, viszont van, aki sejteni véli, hogy az idős nő még életben van.
Az eltűnt nő egyik pillanatról a másikra vált köddé
Mióta a feleségem demens volt, nem lehetett egyedül hagyni, mindenhova vittem magammal. Az eltűnés napján is elmentünk a Flóra forráshoz szalonnát sütni. Jelezte, hogy éhes, így elkezdtem előkészíteni az ételt. Olyan húsz-harminc percig a tüzet raktam, kenyeret és hagymát szeltem, tettem-vettem és mire készen lettem, eltűnt. Hátrafordultam és már nem volt ott. Mindent félredobva futottam utána, de sehol sem találtam már
– meséli megrendülve a miskolci férfi.
Nem volt térerő az eltűnés helyszínén
A gyakorlott túrázó férfi a bejelentést nem tudta megtenni rögtön, hiszen nem volt térerő a helyszínen. El kellett tehát jutnia az 1-es busznak a végállomásához és csak onnan tudta hívni a rendőrséget, így az eltűnés és a bejelentés között egy óra is eltelt.
A keresés azonnal megkezdődött, kutyáktól, drónokig a hatóságok és a segítő szervezetek mindent bevetettek. Péntek óta nincs megállás, mindenki összefogott. Mivel egy turistaegyesületnek is tagja vagyok, rengeteg túratársam segített, ők maguk is felkerekedtek és keresték. Az úgynevezett Sanofi-régiót keresztül-kasul bejártuk. Abasárról is eljött a fiam és a menyem, illetve a lányom is segít Szegedről mindenben, amiben csak tud
– hangsúlyozta a férj.
Fogy az idő és még mindig nem találják a 72 éves eltűnt miskolci nőt!
Nem először fordul elő
Gábor megrendülten meséli, hogy immár harmadjára tűnik el a demenciával küzdő asszony.
Az első alkalommal készenléti rendőrök hozták vissza Ómassáról, ahol egy buszsofőr jelentette, hogy kóborol. Másodszor pedig a menyem tette közzé a facebookon, hogy keressük, és ekkor a szomszédom, aki az ablakot mosta, szúrta ki, hogy az utcán jön-megy
– mondja a férfi, majd hozzáteszi, hogy most harmadjára egyre kevésbé bizakodó, bár felcsillant egy reménysugár, hogy még él a felesége.
Egy látó szerint Csetényi Németh Éva Ilona még életben van
A hétfői napon egy látó ember jóindulatúan telefonált nekem, hogy segíteni szeretne. Ő a látomásában úgy látta, hogy egy kis patakocska, erecske partján ül egymagában és életben van. Azt tudni kell, hogy az eltűnés helyszínén egyetlen egy kicsi patakocska van, ezt mi a túratársakkal végig is jártuk, de nem találtunk semmit
– meséli az érdekes esetet Gábor, majd hozzáteszi, ugyan mindenki ötletel, de rejtély, hogy mi történhetett, hiszen ahogy ő fogalmaz:
„Egy demens ember logikáját kitalálni racionális gondolkodással nem lehet."
A lakosság segítségét is kérik
A Miskolci Rendőrkapitányság hétfőn tette ki azt a közleményt, amiben a lakosság segítségét kéri a miskolci Csetényi Németh Éva Ilona ügyében. Ebben leírják, hogy a nő 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja barna, mely őszülő, eltűnésekor copfban hordta.
A Miskolci Rendőrkapitányság 05010-157/3118/2025. körözési számon folytat eljárást. A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Nem egyedi az eset
Csetényi Németh Éva Ilona esetéhez hasonlóan rejtélyes az a gönci eltűnés, ami szeptember végétől nem oldódott meg. Az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében. Horváth Albertné 2025. szeptember 24-én délután távozott otthonából ismeretlen helyre. Az egész gönci térség megmozdult, hogy segítsen a Horváth családnak.
A férj minden követ megmozgatott, plakátolt, 300 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel, és reménykedik, hogy felesége előkerül. Az eltűnt nő kutatására tett lépések továbbra sem jártak sikerrel.
Mintha a föld nyelte volna el a gönci nőt, a nagyszabású kutatás sem vezetett eredményre
