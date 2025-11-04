Gyászol a Tisza, elhunyt a környék legendás kapitánya

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Elhunyt Kiss László – Laci bácsi vasutasból lett hajóskapitány

A miskolci vasutas 39 évet töltött a MÁV-nál, mielőtt 1987-ben egy félig kész nyaralót vásárolt Tiszacsegén. Eredetileg csendre és nyugalomra vágyott, de hamar felismerte, hogy a 350 víkendház többsége üresen áll, és a településben hatalmas lehetőség rejlik. Lelkesedéssel és szervezőkészséggel látott munkához. Lefotózta a nyaralókat, készíttetett többnyelvű prospektust, és saját külföldi kapcsolatai révén Nyugat-Európában kezdte el népszerűsíteni a térséget. A vendégeket személyesen fogadta, elszállásolta, és minden apró részletre odafigyelt – hamar a helyi közösség egyik legmegbecsültebb tagjává vált.

Kiss László nevéhez fűződik a tiszai személyhajózás újraindítása is. Az önkormányzatokkal és a Maharttal együttműködve 1993-ban indult útjára a „Csege” nevű hajó, amelynek ő lett a lelke és motorja. Nyári programokat szervezett, pontos menetrendet vezetett be, és a fedélzeten minden részletet katonás fegyelemmel irányított. A vendégek rajongtak érte, de nemcsak a Tisza mentén, hanem messze földről is érkeztek turisták, hogy részt vegyenek hajóútjain. A „tiszteletbeli kapitányként” ismert Kiss László a precizitás és a vendégszeretet mintaképe volt. Sokan emlegették úgy, mint az embert, aki egyedül több lendületet adott Tiszacsege idegenforgalmának, mint bárki korábban.

Kiss László halálával nemcsak egy kivételes szervező és közösségépítő távozott, hanem egy olyan ember, aki hitte, hogy a vidék jövője a szorgalomban és az összefogásban rejlik. Tiszacsege polgármestere szavaival élve: „Ő nemcsak hajót, hanem reményt is hozott a városnak. Kiss László neve örökre összeforrt a Tiszával.”