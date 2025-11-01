november 1., szombat

Nemzetközi hírnév

27 perce

Világsiker küszöbén Miskolc: Dubajban ünneplik az Ehető Erdőt

Címkék#Északerdő Zrt#Miskolc#Bükk város#Bükk Nemzeti Park Igazgatóság#Végállomás Bistorant

A bükki gasztro- és természetélmény a világ legjobb hat fenntartható turisztikai projektje közé jutott. Az Ehető Erdő a Bükk ízeivel, illataival és közösségi erejével varázsolta el a nemzetközi zsűrit, Miskolc így ismét felkerült a fenntartható turizmus világtérképére.

Boon.hu
Miskolc turizmusa a világ figyelmének középpontjában

Forrás: Facebook/Ehető Erdő

Miskolc turizmusa ismét nemzetközi figyelmet kapott. Az Ehető Erdő program a Green Destinations Top 100 Story Awards 2026 döntősei közé került. A bükki élményprogram a Virágzó közösségek kategóriában méretteti meg magát, olyan neves úti célokkal együtt, mint Bohinj (Szlovénia), Isabela de Basilan (Fülöp-szigetek), Lanzarote (Spanyolország), Niseko (Japán) és Pärnu (Észtország).

ehető erdő, bükk, miskolc
Az Ehető Erdő sikere nem állt meg Miskolcon. Az Erdei Gasztroexpressz sikere is töretlen a Bükk városában
Fotó: Bátor Laca / Forrás: Facebook/Ehető Erdő

Az Ehető Erdő és Miskolc újra reflektorfényben

A fenntartható turizmus legjobb projektjeit október 28-án mutatták be az Expo City Dubajban, a Sustainable Destination Forum 2025 rendezvényen. A végső eredményeket márciusban hirdetik ki az ITB Berlin 2026 világkiállításon, ott dől majd el, hogy Miskolc felállhat-e a dobogóra. A sikerről Nagy Júlia, fenntartható turisztikai szakértő, az Innotime Hungary Kft. ügyvezetője számolt be a Spabook-nak, aki a pályázat előkészítésében is kulcsszerepet vállalt. Arról, hgy a top 100 közé jutott az Ehető Erdő projekt, a boon.hu is beszámolt.

Az erdő, amit meg lehet kóstolni

De miért ilyen különleges az Ehető Erdő? A miskolci kezdeményezés az erdei alapanyagokat beemeli a helyi gasztronómiába, és összekapcsolja az aktív természetjárást a gasztroturizmussal. A programhoz szorosan kapcsolódó Erdei Gasztroexpressz tematikus túráin és vacsoráin a vendégek szó szerint megízlelhetik a Bükk kincseit. A koncepció lényege a fenntarthatóság és az edukáció: a résztvevők megismerik, honnan jön az ételük, hogyan használhatók a természet adta alapanyagok, miközben támogatják a helyi közösségeket.

A projekt szorosan illeszkedik Miskolc városmárkájához – Miskolc, a Bükk városa –, és széles összefogás eredménye: az Északerdő Zrt., a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, a Végállomás Bistorant, valamint több helyi étterem, szálláshely, civil szervezet és turisztikai szakember együttműködésével valósult meg.

Gasztronómia és innováció kéz a kézben

A projekt egyik legismertebb partnere a lillafüredi Hotel Palota, amely elsőként szerezte meg Magyarországon a nemzetközi Good Travel Seal minősítést. A Végállomás Bistorant volt az első étterem, amely Ehető Erdő-vacsorát rendezett, és ahol a koncepció megszületett. Az étterem azóta a Michelin Guide, a Dining Guide, a Gault&Millau és a Street Kitchen listáin is előkelő helyen szerepel, bizonyítva, hogy a fenntarthatóság és a minőség nem zárják ki egymást.

Egyre zöldebb Miskolc, a fenntarthatóság városa

Az Ehető Erdő sikere nem véletlen, Miskolc már másodszor került be a világ legjobb fenntarthatósági projektjei közé. 2023-ban az Avas és az Avasi pincesor revitalizációja érdemelte ki a nemzetközi elismerést, amely a város kulturális örökségének megőrzését és közösségi újjáélesztését díjazta. Azóta az évszázados pincesoron rendszeresek a családi programok és fesztiválok, köztük az Avasi Halloween, amely idén is tömegeket vonzott.

A város fenntartható kínálata pedig folyamatosan bővül. Aki ellátogat ide, érdemes legalább három napot szánni a felfedezésre, hiszen várják:

  • az Ellipsum Élményfürdő meleg vizes medencéi,
  • a Miskolci Állatkert látványetetései és bogárkóstolói,
  • a Szeleta Park Látogatóközpont ősember-kori kalandjai,
  • a Lillafüredi Libegőpark, a Szinva-vízesés, a Hámori-tó és a Zsófia-kilátó, amelyek egész évben különleges panorámát kínálnak.

Zöld példák Borsod-Abaúj-Zemplénből

A fenntarthatósági lendület nem áll meg Miskolcnál. A Tokaji borvidéken, Bodrogkeresztúron megvalósított gólyavédelmi program a világ harmadik legjobb természetvédelmi projektje lett 2025-ben a Green Destinations versenyén.

Ha Miskolc is dobogóra kerül a berlini döntőn, az tovább erősíti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye helyét a fenntartható turizmus nemzetközi térképén, nemcsak természeti értékei, hanem gasztronómiai és közösségi innovációi által is.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

