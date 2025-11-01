Világsiker küszöbén Miskolc: Dubajban ünneplik az Ehető Erdőt

Miskolc turizmusa ismét nemzetközi figyelmet kapott. Az Ehető Erdő program a Green Destinations Top 100 Story Awards 2026 döntősei közé került. A bükki élményprogram a Virágzó közösségek kategóriában méretteti meg magát, olyan neves úti célokkal együtt, mint Bohinj (Szlovénia), Isabela de Basilan (Fülöp-szigetek), Lanzarote (Spanyolország), Niseko (Japán) és Pärnu (Észtország).

Az Ehető Erdő sikere nem állt meg Miskolcon. Az Erdei Gasztroexpressz sikere is töretlen a Bükk városában

Fotó: Bátor Laca / Forrás: Facebook/Ehető Erdő

Az Ehető Erdő és Miskolc újra reflektorfényben

A fenntartható turizmus legjobb projektjeit október 28-án mutatták be az Expo City Dubajban, a Sustainable Destination Forum 2025 rendezvényen. A végső eredményeket márciusban hirdetik ki az ITB Berlin 2026 világkiállításon, ott dől majd el, hogy Miskolc felállhat-e a dobogóra. A sikerről Nagy Júlia, fenntartható turisztikai szakértő, az Innotime Hungary Kft. ügyvezetője számolt be a Spabook-nak, aki a pályázat előkészítésében is kulcsszerepet vállalt. Arról, hgy a top 100 közé jutott az Ehető Erdő projekt, a boon.hu is beszámolt.