Jön a rásegítés, hogy könnyebben eljuthasson a DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzésre
Rásegítő villamosok és villamospótló autóbuszok közlekednek november 2-án a labdarúgó mérkőzésre. A DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzést vasárnap 15 óra 30 perctől rendezik meg.
Rásegítő villamosok és villamospótló autóbuszok közlekednek november 2-án a labdarúgó mérkőzésre
Forrás: MVK Zrt.
Fotó: Juhász Balázs
DVTK – Újpest labdarúgó mérkőzést várhatóan nagy érdeklődés övezi majd.
Erre tekintettel az MVK Zrt. rásegítő járatokat indít, ezzel segítve a szurkolók mérkőzésre történő könnyebb eljutását, illetve hazajutását.
DVTK – Újpest mérkőzésre villamospótló autóbuszok indulnak
A vasárnapi Régiségvásár ideje alatt érvényes vágányzár miatt azonban (a megszokottól eltérően) rásegítő villamosok helyett villamospótló autóbuszok indulnak 13 óra 55 perc - 14 óra 55 perc között, a szokásosnál sűrűbben (10 percenként) a Tiszai pályaudvarról a Malomszög utca megállóhelyig, onnan pedig villamossal biztosított az eljutás a mérkőzésre.
A mérkőzés után igény szerint sűrítik a járatokat
A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.
A mérkőzés napján, azaz november 2-án, vasárnap 13 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon, a villamospótló buszokon és az 1-es autóbuszjáratokon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek.
