Jön a rásegítés, hogy könnyebben eljuthasson a DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzésre

Rásegítő villamosok és villamospótló autóbuszok közlekednek november 2-án a labdarúgó mérkőzésre. A DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzést vasárnap 15 óra 30 perctől rendezik meg.

Jön a rásegítés, hogy könnyebben eljuthasson a DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzésre

Rásegítő villamosok és villamospótló autóbuszok közlekednek november 2-án a labdarúgó mérkőzésre

Forrás: MVK Zrt.

Fotó: Juhász Balázs

DVTK – Újpest labdarúgó mérkőzést várhatóan nagy érdeklődés övezi majd. 

dvtk015
Újra a DVTK-ért szurkolhatunk és az eljutás a stadionba könnyebb lesz 
Forrás: DVTK

Erre tekintettel az MVK Zrt. rásegítő járatokat indít, ezzel segítve a szurkolók mérkőzésre történő könnyebb eljutását, illetve hazajutását.

DVTK – Újpest mérkőzésre villamospótló autóbuszok indulnak 

A vasárnapi Régiségvásár ideje alatt érvényes vágányzár miatt azonban (a megszokottól eltérően) rásegítő villamosok helyett villamospótló autóbuszok indulnak 13 óra 55 perc - 14 óra 55 perc között, a szokásosnál sűrűbben (10 percenként) a Tiszai pályaudvarról a Malomszög utca megállóhelyig, onnan pedig villamossal biztosított az eljutás a mérkőzésre.

A mérkőzés után igény szerint sűrítik a járatokat 

A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.

A mérkőzés napján, azaz november 2-án, vasárnap 13 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon, a villamospótló buszokon és az 1-es autóbuszjáratokon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek.

 

