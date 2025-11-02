Jön a rásegítés, hogy könnyebben eljuthasson a DVTK-Újpest labdarúgó mérkőzésre

A mérkőzés után igény szerint sűrítik a járatokat

A mérkőzést követően, a szurkolói létszámtól függően, igény szerint indulnak majd a menetrenden felül villamosjáratok a Tiszai pályaudvar irányába.

A mérkőzés napján, azaz november 2-án, vasárnap 13 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között ismét díjmentesen utazhatnak az 1-es villamosjáratokon, a villamospótló buszokon és az 1-es autóbuszjáratokon a tárgynapi labdarúgó-mérkőzésre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező drukkerek.