Érkezik az emelt!

32 perce

Kiderült, mekkora lesz a novemberi nyugdíjemelés – a borsodiak is megérzik majd

Novemberben emelt összeggel érkezik a nyugdíj azokhoz, akik már tavaly is nyugdíjasok voltak. A 1,6 százalékos korrekció a borsodi nyugdíjasoknak jelenthet némi könnyebbséget, ám nem mindenki kaphatja meg az emelést.

Boon.hu
Kiderült, mekkora lesz a novemberi nyugdíjemelés – a borsodiak is megérzik majd

A borsodi nyugdíjasoknak is érkezik az emelés

Forrás: MW

Idén novemberben 1,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege. Ez a korrekció az év eleji, 3,2 százalékos emelés kiegészítése, és célja, hogy a nyugdíjak kövessék az év közben alakuló inflációt. A változás a borsodi nyugdíjasok közül minden olyan időst érint, aki már tavaly is nyugdíjat kapott, így beleszámít a januári emelés is.

borsodi nyugdíjasok
A borsodi nyugdíjasok számára nagyon jól jön az emelés Forrás:  MW

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például:

  • 120 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +1 920 Ft érkezik,
  • 180 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +2 880 Ft,
  • 250 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +4 000 Ft.

Aki viszont eleve alacsonyabb összegből gazdálkodik, érthetően kisebb pluszt fog érzékelni. Ez Borsod-Abaúj-Zemplénben különösen fontos kérdés, hiszen sokan élnek alacsonyabb nyugdíjszinten, és minden forint számít, főleg az élelmiszerárak és rezsiköltségek mellett.

Kik nem kapnak novemberben emelést a borsodi nyugdíjasok körében?

Az emelés nem jár azoknak, akik idén vonultak nyugdíjba. Ők ugyanis még nem részesültek a januári emelésben, így majd 2026 januárjától kapnak először magasabb összeget.

Ez sokszor okoz félreértést:

ha valaki 2025-ben, akár január 2-án ment nyugdíjba, akkor ő most ősszel nem kap korrekciót.

Külön érdekesség, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt viszont azok is megkapták, akik júliusig nyugdíjazták magukat, így többeknél zavart okozhat a mostani különbségtételt.

Lesz nyugdíjprémium?

A kormány jellemzően novemberben dönt a nyugdíjprémiumról, de idén erre nincs esély. A prémium feltétele, hogy a GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, ám a jelenlegi gazdasági mutatók ezt nem támasztják alá.
Tehát nyugdíjprémium nélkül az 1,6 százalékos korrekcióval kell számolni.

Mikor érkezik a pénz?

A nyugdíjakat – szokás szerint – a hónap 12-én folyósítják.
Novemberben ez szerdára esik, így november 12-én számíthatnak az érintettek a jóváírásra.

Mit jelent mindez a borsodi nyugdíjasoknak?

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sok idősebb ember él szerény körülmények között, és a kisebb nyugdíjemelés bár számít, de csak rövid távú könnyebbséget jelent. Ugyanakkor minden plusz forint segíthet a télre való felkészülésben – a fűtés, gyógyszerek és alapvető élelmiszerek beszerzésében.
Sokan már most azt várják, hogy a jövő évi januári emelés nagyobb léptékű legyen – vagy legalább következetesebben igazodjon az árakhoz, amelyekkel a boltokban szembesülnek.

