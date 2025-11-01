Kiderült, mekkora lesz a novemberi nyugdíjemelés – a borsodiak is megérzik majd

Idén novemberben 1,6 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege. Ez a korrekció az év eleji, 3,2 százalékos emelés kiegészítése, és célja, hogy a nyugdíjak kövessék az év közben alakuló inflációt. A változás a borsodi nyugdíjasok közül minden olyan időst érint, aki már tavaly is nyugdíjat kapott, így beleszámít a januári emelés is.

A borsodi nyugdíjasok számára nagyon jól jön az emelés Forrás: MW

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például:

120 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +1 920 Ft érkezik,

180 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +2 880 Ft,

250 000 Ft-os nyugdíjnál kb. +4 000 Ft.

Aki viszont eleve alacsonyabb összegből gazdálkodik, érthetően kisebb pluszt fog érzékelni. Ez Borsod-Abaúj-Zemplénben különösen fontos kérdés, hiszen sokan élnek alacsonyabb nyugdíjszinten, és minden forint számít, főleg az élelmiszerárak és rezsiköltségek mellett.

Kik nem kapnak novemberben emelést a borsodi nyugdíjasok körében?

Az emelés nem jár azoknak, akik idén vonultak nyugdíjba. Ők ugyanis még nem részesültek a januári emelésben, így majd 2026 januárjától kapnak először magasabb összeget.