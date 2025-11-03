november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Ez a hatalmas borsodi gyár Szerethető Munkahely címet kapott

Címkék#BorsodChem Zrt#szerethető#munkahely

A 2025-ös Szerethető Munkahelyek díjat azok a cégek kapják, ahol valóban jó dolgozni. Idén a BorsodChem is elnyerte az elismerést, amely a munkatársak elkötelezettségét és a vállalat közösségének erejét is jelképezi.

Boon.hu

A DreamJobs által meghirdetett Szerethető Munkahelyek program minden évben bemutatja Magyarország leginspirálóbb vállalatait, ahol nemcsak a munka, hanem a légkör, az emberek és az értékek is számítanak. A BorsodChem számára ez a díj nemcsak szakmai siker, hanem visszajelzés is arról, hogy a cég olyan munkahely, ahol jó dolgozni és fejlődni.

borsodchem, szerethető munkahely
A BorsodChem szerethető munkahely, a dolgozók szerint is
Forrás: Facebook/BorsodChem

A BorsodChem közössége együtt ünnepel

A vállalat szerint az elismerés nemcsak a céget, hanem minden kollégát is megilleti, akik nap mint nap tesznek azért, hogy inspiráló, támogató és fejlődést ösztönző közösséget építsenek. A BorsodChem közösségi oldalán köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott rájuk, valamint a DreamJobs csapatának is, hogy évről évre bemutatják Magyarország legjobb munkahelyeit.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu