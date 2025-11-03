Ez a hatalmas borsodi gyár Szerethető Munkahely címet kapott

A DreamJobs által meghirdetett Szerethető Munkahelyek program minden évben bemutatja Magyarország leginspirálóbb vállalatait, ahol nemcsak a munka, hanem a légkör, az emberek és az értékek is számítanak. A BorsodChem számára ez a díj nemcsak szakmai siker, hanem visszajelzés is arról, hogy a cég olyan munkahely, ahol jó dolgozni és fejlődni.

A BorsodChem szerethető munkahely, a dolgozók szerint is

Forrás: Facebook/BorsodChem

A BorsodChem közössége együtt ünnepel

A vállalat szerint az elismerés nemcsak a céget, hanem minden kollégát is megilleti, akik nap mint nap tesznek azért, hogy inspiráló, támogató és fejlődést ösztönző közösséget építsenek. A BorsodChem közösségi oldalán köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott rájuk, valamint a DreamJobs csapatának is, hogy évről évre bemutatják Magyarország legjobb munkahelyeit.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!