2 órája
Ez a hatalmas borsodi gyár Szerethető Munkahely címet kapott
A 2025-ös Szerethető Munkahelyek díjat azok a cégek kapják, ahol valóban jó dolgozni. Idén a BorsodChem is elnyerte az elismerést, amely a munkatársak elkötelezettségét és a vállalat közösségének erejét is jelképezi.
A DreamJobs által meghirdetett Szerethető Munkahelyek program minden évben bemutatja Magyarország leginspirálóbb vállalatait, ahol nemcsak a munka, hanem a légkör, az emberek és az értékek is számítanak. A BorsodChem számára ez a díj nemcsak szakmai siker, hanem visszajelzés is arról, hogy a cég olyan munkahely, ahol jó dolgozni és fejlődni.
A BorsodChem közössége együtt ünnepel
A vállalat szerint az elismerés nemcsak a céget, hanem minden kollégát is megilleti, akik nap mint nap tesznek azért, hogy inspiráló, támogató és fejlődést ösztönző közösséget építsenek. A BorsodChem közösségi oldalán köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott rájuk, valamint a DreamJobs csapatának is, hogy évről évre bemutatják Magyarország legjobb munkahelyeit.
