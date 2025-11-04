Kiderült! Ezek a családnevek árulkodnak leginkább Borsod történelméről – lehet, hogy a tiéd is köztük van!

Borsod-Abaúj-Zemplén családnevei közül van néhány különösen gyakori

A Juhász – amikor a mesterség név marad

A Juhász azok közé a családnevek közé tartozik, amelyek annyira mindennapi foglalkozást jelöltek, hogy szinte „maguktól” rögzültek családnévvé. A név egyszerűen azt jelentette: aki a nyájjal járt.



A történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vidékein a juh- és marhatartás sokáig meghatározó volt. A folyók közti legelők, az erdőszélek és a mezsgyék természetes terepet adtak a pásztorkodásnak. Nem csoda, hogy a Juhász név sok faluban előfordult – egymástól függetlenül is.

Éppen ezért ugyanabban a faluban akár több Juhász család is élhetett, akik nem feltétlenül voltak rokonok. Ez ma a családfakutatásnál okozhat némi fejtörést. A régi anyakönyvekben néha maga a szó is foglalkozásként szerepel („juhász” kisbetűvel), nem névként. Ezért érdemes figyelni, hogy a bejegyzésben:

a Juhász vezetéknévként,

vagy a juhász foglalkozásként jelenik-e meg.

Amikor azonban névként rögzül, a Juhász „örökös családnévvé” válik – és innen már a családtörténet a fontos, nem a mesterség.

A Pásztor – egyszerű név, sok változat

A Pásztor nagyon hasonló eredetű: szintén foglalkozásnév, és ezért országosan elterjedt. Ami érdekessé teszi, az az írásváltozatok gazdagsága:

Pásztor

Pasztor (ékezet nélkül)

Pastor (latin alak régi anyakönyvekben)

A Pásztor eredetileg foglalkozásnév (‘juhász, marhapásztor’), ezért nem kötődik egyetlen megyéhez. Borsod-Abaúj-Zemplénben (különösen a Hernád–Sajó–Bodrog völgyében) viszont nagyon gyakori volt a 18–19. században a mezővárosi és hegyaljai parókiák anyakönyveiben, így simán lehet „helyben gyökeres” család.

Ha valaki családfakutatásba kezd, nem biztos, hogy elsőre felismeri őket, pedig ugyanannak a családnak az adatai lehetnek.



A tokaji, sátoraljaújhelyi, gönci, tállyai és sárospataki egyházi anyakönyvekben a Pastor forma teljesen megszokott, mert sokáig latin volt a hivatalos bejegyzési nyelv. Később az állami anyakönyvezés egyértelműen Pásztor alakban rögzítette.

A név mögött itt is az áll: hosszú ideig a közösséghez kötődő szerep, nem egyszeri munka.