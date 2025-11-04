30 perce
Kiderült! Ezek a családnevek árulkodnak leginkább Borsod történelméről – lehet, hogy a tiéd is köztük van!
A vezetéknevünk sokkal több, mint egy bejegyzés a személyi igazolványban. Borsod-Abaúj-Zemplén családnevei századok történetét, mesterségeket, vándorlásokat és közösségeket hordoznak magukban – csak meg kell tanulnunk olvasni bennük.
Borsod, Abaúj és Zemplén családneveit kutatva sok az érdekes adat és összefüggés
A családnevek ma természetes adottságnak tűnnek: születéstől fogva kísérnek minket, igazolványokra, diplomákra, ajtócsengőkre kerülnek. Mégis, ha kicsit mögéjük nézünk, kiderül, hogy mindannyian őrzünk valamit a régmúltból – egy mesterség lenyomatát, egy táj emlékezetét vagy egy közösség történetét. Különösen igaz ez Borsod-Abaúj-Zemplén családneveit vizsgálva, ahol a történeti útvonalak, betelepülések és vallási határok sűrű szövetet alkotnak.
A magyar családnevek nagy része négy fő típusba sorolható: foglalkozásnevek, lakosnevek, ragadványnevek és keresztnévből keletkezett családnevek. Borsod, Abaúj és Zemplén térségében mind a négy megtalálható, de közülük kettő különösen meghatározó:
- a foglalkozásból lett családnevek és
- az úgynevezett lakosnevek, amelyek egy településhez, vidékhez kötődnek.
A foglalkozásnevek közül például a Pásztor és a Juhász mindenhol előfordulnak az országban, de a mezőgazdasági és szőlőművelő hagyományok miatt a Sajó és a Bodrog völgye, valamint Tokaj-Hegyalja településeinek anyakönyveiben kifejezetten sűrűn találkozunk velük. Itt nem csak puszta nevekről beszélünk: sok esetben a mesterség öröklődött, vagy legalábbis a közösségi szerep hosszú ideig fennmaradt.
A nevünk megmutathatja honnan származott a család
A lakosnevek, vagyis a helyhez kötődő családnevek úgy alakulnak ki, hogy a település neve mellé az -i (vagy régebbi írásmód szerint -y) rag kerül. Így lett például Tokajból Tokaji, Tállyából Tállyai, vagy Szikszóból Szikszói. Ezek a nevek térképet rejtenek magukban: megmutatják, honnan származott egy család eredetileg, vagy mely településsel állt kapcsolatban.
Vannak azonban olyan családnevek is, amelyek egy közösség eredetére utalnak. A Tóth például a régi magyar nyelvben általában a szláv (főként szlovák) anyanyelvű lakosságot jelölte. Emiatt nem véletlen, hogy Abaúj és Zemplén falvaiban különösen gyakori – a történeti betelepülések, vallási irányzatok és földművelési hagyományok mind hozzájárultak elterjedéséhez. A családnév tehát nem „csak egy szó” a névjegykártyán, kulturális iránytű is egyben.
Ha nyomába eredünk, egyszerre látunk nyelvet, történelmet és személyes sorsokat találkozni.
Borsod-Abaúj-Zemplén családnevei közül van néhány különösen gyakori
A Juhász – amikor a mesterség név marad
A Juhász azok közé a családnevek közé tartozik, amelyek annyira mindennapi foglalkozást jelöltek, hogy szinte „maguktól” rögzültek családnévvé. A név egyszerűen azt jelentette: aki a nyájjal járt.
A történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vidékein a juh- és marhatartás sokáig meghatározó volt. A folyók közti legelők, az erdőszélek és a mezsgyék természetes terepet adtak a pásztorkodásnak. Nem csoda, hogy a Juhász név sok faluban előfordult – egymástól függetlenül is.
Éppen ezért ugyanabban a faluban akár több Juhász család is élhetett, akik nem feltétlenül voltak rokonok. Ez ma a családfakutatásnál okozhat némi fejtörést. A régi anyakönyvekben néha maga a szó is foglalkozásként szerepel („juhász” kisbetűvel), nem névként. Ezért érdemes figyelni, hogy a bejegyzésben:
- a Juhász vezetéknévként,
- vagy a juhász foglalkozásként jelenik-e meg.
Amikor azonban névként rögzül, a Juhász „örökös családnévvé” válik – és innen már a családtörténet a fontos, nem a mesterség.
A Pásztor – egyszerű név, sok változat
A Pásztor nagyon hasonló eredetű: szintén foglalkozásnév, és ezért országosan elterjedt. Ami érdekessé teszi, az az írásváltozatok gazdagsága:
- Pásztor
- Pasztor (ékezet nélkül)
- Pastor (latin alak régi anyakönyvekben)
A Pásztor eredetileg foglalkozásnév (‘juhász, marhapásztor’), ezért nem kötődik egyetlen megyéhez. Borsod-Abaúj-Zemplénben (különösen a Hernád–Sajó–Bodrog völgyében) viszont nagyon gyakori volt a 18–19. században a mezővárosi és hegyaljai parókiák anyakönyveiben, így simán lehet „helyben gyökeres” család.
Ha valaki családfakutatásba kezd, nem biztos, hogy elsőre felismeri őket, pedig ugyanannak a családnak az adatai lehetnek.
A tokaji, sátoraljaújhelyi, gönci, tállyai és sárospataki egyházi anyakönyvekben a Pastor forma teljesen megszokott, mert sokáig latin volt a hivatalos bejegyzési nyelv. Később az állami anyakönyvezés egyértelműen Pásztor alakban rögzítette.
A név mögött itt is az áll: hosszú ideig a közösséghez kötődő szerep, nem egyszeri munka.
A Tóth – nem „csak egy név”, hanem egy régi szó története
A Tóth név eredete kicsit más. Ez nem foglalkozást, hanem egy közösséget jelölt. A régi magyar nyelvben a „tót” szó általában szláv anyanyelvű (főleg szlovák) embereket jelentett. Ez nem értékítélet volt, nem is csúfolódás, hanem egyszerű megkülönböztetés. Valahogy úgy, mint ma azt mondanánk: „erdélyi”, „felvidéki”, „dunántúli”. A 17–18. században sok szlovák család költözött az akkori Abaúj és Zemplén területére szőlőművelés, kézművesség vagy földmunka miatt. Ekkor kezdett nagyon elterjedni a Tóth családnév a térségben. Fontos megérteni azonban, hogy nem minden Tóth család szlovák eredetű, és aki szlovák eredetű volt, az sem feltétlenül őrizte meg a nyelvet. A név tehát: emlék, nem címke.
Hol érdemes elkezdeni a családfakutatást?
Sokszor úgy tűnik, a családtörténet „messze” van. Valójában szinte minden családnál megvan az a pont, ahonnan biztonsággal el lehet kezdeni a visszafelé építkezést.
1. Kiindulópont:
- biztos adatok összegyűjtése
- név (házasodás előtti alakokkal együtt)
- születési / házassági / halálozási hely és év
- szülők és nagyszülők neve, ha ismert
Minél pontosabb az indulás, annál könnyebb visszafelé haladni.
2. Anyakönyvek – a legfontosabb forrás
- 1895 előtt az egyház vezette a születési, házassági és halotti bejegyzéseket.
- 1895 után az állami anyakönyvezés kezdődik – ekkor a nevek írása is egységesebbé válik.
Online kutatáshoz ajánlható:
FamilySearch (szabad regisztrációval): régi egyházi könyvek nagy része elérhető
MNL – Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatbázisai
helyi plébániai / református / evangélikus gyülekezeti levéltárak
Praktikus tipp:
Mindig keress több írásváltozatra (pl. Tóth / Tot / Toth, Juhász / Juhasz, Pásztor / Pasztor / Pastor).
3. Települési összefüggések
Különösen Borsod–Abaúj–Zemplénben fontos látni, hogy a családok nem egyetlen faluban éltek évszázadokon át, hanem:
- 5–25 km-es körzetben mozoghattak,
- gyakran a házasság határozta meg az új lakhelyet,
- a keresztszülők neve sokszor rokonokra vagy szomszéd falvakra utal.
- Ezért érdemes a kutatást nem csak egy településre, hanem a környezőkre is kiterjeszteni.
4. Összeírások és urbáriumok
Ha az anyakönyvekben elakadunk, segíthetnek:
- 1715-ös és 1720-as országos összeírás
- 1771-es Urbárium
- 1828-as összeírás
- későbbi telekkönyvek és népszámlálások
Ezek megmutathatják: mely családok voltak jelen egy településen, volt-e földjük, házuk, milyen társadalmi helyzetben éltek.
5. Mit érdemes elkerülni?
Ne következtessünk rokonságot csak névegyezés alapján.
Ne kezeljük a családnevet „bizonyítékként” származásra – inkább kiindulási jelként.
Érdemes türelemmel haladni: a pontos adat kevesebb, de biztosabb eredményt ad, mint a feltételezés.
A családnevek nem csak a múlt maradványai, hanem kapcsolódási pontok a helyhez, a közösséghez és a történeti hagyományhoz. Ha figyelmesen nyomukba eredünk, feltárul egy olyan világ, amely egyszerre személyes és közös: a térségünkben élők története.
