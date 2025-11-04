Így alakul a benzin és a gázolaj ára keddtől

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

A héten kedden a benzin és a gázolaj ára sem fog változni. A hétvégi árcsökkenés után továbbra is a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

95-ös benzin: 578 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin tekintetében most a Rock-Oil Miskolc a legolcsóbb, ahol annak literjét 551.9 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintos literenkénti áron vásárolhatjuk.

A 95-ös benzint legdrágábban most az OMW-n kapjuk, ahol annak literje 578.9 forintba kerül.

A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol annak literjét 589.9 forintért tankolhatjuk.