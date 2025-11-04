november 4., kedd

Károly névnap

+17
+10
1 órája

Így alakul a benzin és a gázolaj ára keddtől

Megérkezett a legfrissebb hír. Így alakul a benzin és a gázolaj ára kedden, valamint azt is mutatjuk, hol lehet a legolcsóbban tankolni Miskolcon.

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti jelentős drágulás, majd enyhe mérséklődés után most megérkezett a legfrissebb hír a benzin és a gázolaj árát tekintve.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára
Így alakul a benzin és a gázolaj ára
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás

A héten kedden a benzin és a gázolaj ára sem fog változni. A hétvégi árcsökkenés után továbbra is a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin tekintetében most a Rock-Oil Miskolc a legolcsóbb, ahol annak literjét 551.9 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintos literenkénti áron vásárolhatjuk.

A 95-ös benzint legdrágábban most az OMW-n kapjuk, ahol annak literje 578.9 forintba kerül.

A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol annak literjét 589.9 forintért tankolhatjuk.

 

