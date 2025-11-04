1 órája
Így alakul a benzin és a gázolaj ára keddtől
Megérkezett a legfrissebb hír. Így alakul a benzin és a gázolaj ára kedden, valamint azt is mutatjuk, hol lehet a legolcsóbban tankolni Miskolcon.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti jelentős drágulás, majd enyhe mérséklődés után most megérkezett a legfrissebb hír a benzin és a gázolaj árát tekintve.
Üzemanyagár-változás
A héten kedden a benzin és a gázolaj ára sem fog változni. A hétvégi árcsökkenés után továbbra is a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 578 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
A 95-ös benzin tekintetében most a Rock-Oil Miskolc a legolcsóbb, ahol annak literjét 551.9 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintos literenkénti áron vásárolhatjuk.
A 95-ös benzint legdrágábban most az OMW-n kapjuk, ahol annak literje 578.9 forintba kerül.
A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol annak literjét 589.9 forintért tankolhatjuk.
