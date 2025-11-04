Erre számíthatnak az autósok a benzinkutakon szerdától

november 4., kedd

A héten egyelőre nem változtak az üzemanyagárak, de lássuk, mi lesz szerdától. Azt is mutatjuk, hol tankolhat a legolcsóbban benzint és gázolajat ma.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti jelentősebb drágulás, majd kisebb mérséklődés után stagnálni kezdtek az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, most pedig megérkezett a hír, mi lesz a hét további részében.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára
Így alakul a benzin és a gázolaj ára
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás

Szerdán továbbra sem fognak változni a nagykereskedelmi árak sem benzin, sem gázolaj tekintetében, így azok maradnak a hétfői szinten.

A következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 585 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin ma a Rock-Oil-kúton a legolcsóbb, ahol annak literjét 554.9 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintért kaphatjuk literenként.

A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literje 578.0 forintba kerül.

A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol azt literenként 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.

 

