Erre számíthatnak az autósok a benzinkutakon szerdától
A héten egyelőre nem változtak az üzemanyagárak, de lássuk, mi lesz szerdától. Azt is mutatjuk, hol tankolhat a legolcsóbban benzint és gázolajat ma.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti jelentősebb drágulás, majd kisebb mérséklődés után stagnálni kezdtek az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, most pedig megérkezett a hír, mi lesz a hét további részében.
Üzemanyagár-változás
Szerdán továbbra sem fognak változni a nagykereskedelmi árak sem benzin, sem gázolaj tekintetében, így azok maradnak a hétfői szinten.
A következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 578 Ft/liter
- Gázolaj: 585 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
A 95-ös benzin ma a Rock-Oil-kúton a legolcsóbb, ahol annak literjét 554.9 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintért kaphatjuk literenként.
A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literje 578.0 forintba kerül.
A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol azt literenként 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.
