Erre számíthatnak az autósok a benzinkutakon szerdától

Üzemanyagár-változás

Szerdán továbbra sem fognak változni a nagykereskedelmi árak sem benzin, sem gázolaj tekintetében, így azok maradnak a hétfői szinten.

A következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

95-ös benzin: 578 Ft/liter

Gázolaj: 585 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin ma a Rock-Oil-kúton a legolcsóbb, ahol annak literjét 554.9 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol azt 566.0 forintért kaphatjuk literenként.

A legdrágább kút most 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literje 578.0 forintba kerül.

A gázolaj pedig most az Avia-kúton a legdrágább, ahol azt literenként 589.9 forintért vásárolhatjuk meg.