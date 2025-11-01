november 1., szombat

Miért zár be a Bánkúti Turistaház?

A népszerű szállás és étterem néhány nap pihenőre vonul. A népszerű Bánkúti Turistaház november első két hétvégéjén zárva tart, mutatjuk, mikor nyitja újra kapuit a természetkedvelők előtt.

Boon.hu

A Bánkúti Turistaház a közösségi oldalán közölte, hogy november elején rövid szabadságra mennek. A hegyi szálláshely és étterem november 1–2-án, valamint november 8–9-én nem fogad vendégeket, és ez idő alatt szállásfoglalás sem lesz lehetséges. A házigazda, Szlifka Judit köszönetet mondott a vendégeknek az eddigi őszi szezonért, és kellemes pihenést, szép őszi napokat kívánt mindenkinek.

bánkúti turistaház, bükk, őszi szezon
Egy kis időre bezár a Bánkúti Turistaház
Forrás: Facebook/Bánkúti Turisaház

Hamarosan újra a régi rendben vár mindenkit a Bánkúti Turistaház

A turistaház november 15-től ismét megnyitja kapuit, és a megszokott szeretettel várja a túrázókat, kirándulókat és vendégeket a Bükk szívében. A rövid leállás után újra elérhető lesz a szállás és az étterem is, így a vendégek ismét élvezhetik a hegyvidék csendjét, a friss levegőt és a házias ételeket. A Bánkúti Turistaház az egyik legnépszerűbb pihenőhely a Bükkben, különösen az őszi szezonban, amikor a környező erdők színes lombkoronája igazi kirándulóparadicsommá varázsolja a térséget.

