Milliós büntetést kockáztatsz, ha az udvaron szereled a kocsid – engedély nélkül vége a jó világnak
Milliós büntetést is kaphat az is, aki még csak nem is számít rá. Ha otthon végeznéd az autószerelést, ezeket jobb, ha tudod, nehogy rámenjen a gatyád is.
Sokan azt gondolják, hogy egy használaton kívüli jármű vagy néhány lom az udvar végében csak esztétikai gond, de valójában komoly jogi következményekkel járhat. A hatóságok ugyanis ma már nemcsak az ipari méretű illegális hulladéklerakókat számolják fel, hanem akár a családi házas övezetek is a célkeresztbe kerülhetnek. Például az otthoni autószerelés könnyen lehet ilyen célpont, az alábbiakban mutatjuk a részleteket:
Otthon szereli az autóját? Akár egymillióra is megbüntethetik
Mitől válik illegális hulladéklerakóvá az udvarunk?
Ha az udvaron vagy a kertben egy működésképtelen autó, különféle alkatrészek, olajfoltos elemek, akkumulátorok hevernek, az már elegendő lehet ahhoz, hogy a hatóság „illegális hulladéklerakónak” minősítse a területet.
Autószerelés hobbiból – engedélyköteles lehet!
Még ha csak hobbiból szereljük is az autót otthon, az is problémás lehet, ha egy bontásra ítélt jármű vagy veszélyes hulladéknak minősülő alkatrész kerül tárolásra engedély nélkül. Ez már engedélyköteles tevékenység.
Mik a következmények?
Ha egy ellenőrzés során szabálytalanságot találnak, a tulajdonost felszólítják a hulladék igazolt elszállítására. Ha ez nem történik meg, újabb ellenőrzés következik és ekkor már biztos, hogy bírságot is ki fognak szabni. Az összeg pedig akár egymillió forintig is terjedhet.
Mit tehetünk, hogy ne kerüljünk bajba?
- Kerüljük a járművek, alkatrészek hosszú idejő tárolását, ha nincs rá engedélyünk.
- Ha veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, például olajat, akkumulátort tárolunk, akkor előzetesen tájékozódjunk az engedélyezési feltételekről.
- Ha lakóövezetben élünk, ne tekintsük azt autómatikusan „saját udvarnak”, minden tevékenységre. A hatóságok ellenőrzése ma már kiterjed olyan területekre is, amelyek korábban kevésbé voltak fókuszban.
