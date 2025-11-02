Milliós büntetést kockáztatsz, ha az udvaron szereled a kocsid – engedély nélkül vége a jó világnak

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mitől válik illegális hulladéklerakóvá az udvarunk?

Ha az udvaron vagy a kertben egy működésképtelen autó, különféle alkatrészek, olajfoltos elemek, akkumulátorok hevernek, az már elegendő lehet ahhoz, hogy a hatóság „illegális hulladéklerakónak” minősítse a területet.

Autószerelés hobbiból – engedélyköteles lehet!

Még ha csak hobbiból szereljük is az autót otthon, az is problémás lehet, ha egy bontásra ítélt jármű vagy veszélyes hulladéknak minősülő alkatrész kerül tárolásra engedély nélkül. Ez már engedélyköteles tevékenység.

Mik a következmények?

Ha egy ellenőrzés során szabálytalanságot találnak, a tulajdonost felszólítják a hulladék igazolt elszállítására. Ha ez nem történik meg, újabb ellenőrzés következik és ekkor már biztos, hogy bírságot is ki fognak szabni. Az összeg pedig akár egymillió forintig is terjedhet.

Mit tehetünk, hogy ne kerüljünk bajba?