Robotok, AI és valódi emberek: ki marad talpon Borsod munkaerőpiacán? - döbbenetes folyamatok zajlanak

Ami eddig a jövőt jelentette, már kőkemény jelen. Automatizálásra törekszik a gazdaság, ott és annyira, ahol és amennyire csak lehetséges. De vajon jól van ez így? Szakértő segítségével vizsgáljuk meg azt, hogy mit jelent ez Borsodban – és hogyan lehet jól reagálni az AI egyre nagyobb térnyerésére. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen munkaterületek maradnak relatíve függetlenek a mesterséges intelligenciától és azt is felvázoljuk, hogy az a globális tendencia, ami már Borsodba is begyűrűzött, miért gyorsult fel ennyire és merre tart pontosan.

Polonkainé Valcsev Ivanov Éva részletesen beszélt az AI hatásáról a borsodi munkaerőpiacon Forrás: Facebook

Az informatika területén például egyre több vállalat építi be a munkafolyamataiba az olyan mesterséges intelligencia eszközöket, mint a GitHub Copilot vagy más kódgenerátorok. Ezek például már képesek a programozás „kétkezi” részét – ismétlődő, sablonos feladatokat – gyorsan és olcsón elvégezni.

Milyen feladatokat vesz át az AI legkönnyebben?