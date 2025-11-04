53 perce
Robotok, AI és valódi emberek: ki marad talpon Borsod munkaerőpiacán? - döbbenetes folyamatok zajlanak
A mesterséges intelligencia már nem jövő – itt van velünk a mindennapokban, és átalakítja a munkahelyeket is. Bizonyos feladatok automatizálódnak, miközben felértékelődnek azok, akik az egész rendszert látják és értik, emberekkel tudnak együttműködni, vagy olyan tudást képviselnek, amit nem lehet gépre, vagy az AI-ra bízni.
Ami eddig a jövőt jelentette, már kőkemény jelen. Automatizálásra törekszik a gazdaság, ott és annyira, ahol és amennyire csak lehetséges. De vajon jól van ez így? Szakértő segítségével vizsgáljuk meg azt, hogy mit jelent ez Borsodban – és hogyan lehet jól reagálni az AI egyre nagyobb térnyerésére. Arra is kíváncsiak voltunk, milyen munkaterületek maradnak relatíve függetlenek a mesterséges intelligenciától és azt is felvázoljuk, hogy az a globális tendencia, ami már Borsodba is begyűrűzött, miért gyorsult fel ennyire és merre tart pontosan.
Az informatika területén például egyre több vállalat építi be a munkafolyamataiba az olyan mesterséges intelligencia eszközöket, mint a GitHub Copilot vagy más kódgenerátorok. Ezek például már képesek a programozás „kétkezi” részét – ismétlődő, sablonos feladatokat – gyorsan és olcsón elvégezni.
Milyen feladatokat vesz át az AI legkönnyebben?
- egyszerű backend-funkciók összerakása
- kódrefaktorálás
- hibakeresés támogatása
- automatikus tesztkód generálás
Mely szakmák tűnnek stabilnak a következő 5 évben?
Munkaterületek, amelyek továbbra sem helyettesíthetők, így értékesek maradnak:
- Rendszermérnök / Cloud / DevOps: Az AI nem tud infrastruktúrát tervezni és üzemeltetni.
- Kiberbiztonság: Több automatizált támadás → több védelem kell.
- Adatvédelem és megfelelőség: Európai szabályozás miatt nem automatizálható teljesen.
- Ügyfélközeli IT és termékoldal: Az AI nem érti az üzleti kontextust és a valódi igényeket.
- Humán területek (oktatás, egészségügy, szociális): A személyes kapcsolat nem helyettesíthető.
„Már az álláskeresés is más lett”
Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, az Active HR Consulting Bt. szakértője és ügyvezető-tulajdonosa szerint az AI hatása ma már nem elmélet – hanem nagyon is jelen idő.
Mesterséges intelligenciával írnak önéletrajzot, beadandót, szakdolgozatot. Nekünk HR-eseknek pedig fel kell ismernünk, hogy a vonal másik végén valóban ember ül-e.
A HR szakértő elmondta, hogy volt olyan jelölt, akit felvettek egy nemzetközi céghez, és kiderült: nem létezett. Egy AI-generált személyt vettek fel, aki online interjún is részt vett, kommunikált, több körben megfelelt, majd amikor személyes találkozásra került volna a sor, kiderült, hogy a mesterséges intelligencia állt a jelentkezés mögött.
A szakértő szerint a nagy kérdés már nem is csak a munkahelyek átalakulása, hanem az, hogy megmarad-e az ember mint gondolkodó lény.
Engem megrémiszt ez a helyzet szakemberként, hogy kicsoda az ember, hogy vagyunk-e olyan értékesek emberek, egyszeri és megismételhetetlen individuumokról beszélünk, vagy pedig már mindent pótol a mesterséges intelligencia
- fogalmaz Valcsev Ivanov Éva.
Hozzátette: az informatikai terület az egyik, ahová begyűrűzik ez a jelenség. Ismer olyan Magyarországon működő egyetemet, ahova informatikusok járnak és a beadandókat, a különböző programozásokat már nem az ember programozza és gondolkodik, hogy "jaj, itt kihagytam egy vesszőt, oda kell egy felkiáltójel", s a többi, s a többi, hanem fogják és leprogramozzák a beadandókat is, vagy akár a szakdolgozatokat a mesterséges intelligenciával. Vajon ez a tudás kié...
A kétkezi munka is átalakulóban van
Fizikai munkások területén például olyan robotokat fejlesztettek mesterséges intelligenciával, ami az odakészített alapanyagokból, mint cement, víz konkrétan házakat épít a robot segítségével, nincs szükség emberi erőforrásra, nincs szükség kőművesre, olyan emberre, aki a házat meg tudja építeni a szaktudásával.
Tovább lehetne feszegetni azokat a kérdéseket, hogy az emberi agynak a kapcsolatai, azok a szinapszisok, amik az idegek között működnek, azok a gondolkodás által működnek, az elektromosság által mennek végbe, ami az agyat frissen tartja. Hogyha ezek az idegi kapcsolatok kihalnak, akkor tele leszünk demens emberekkel, tele leszünk olyan buta emberekkel, akik az agyukat nem használják, hanem csak a mesterséges intelligencia alapú programokat.
Ha mindent gépre bízunk, eltűnik az egyediségünk. A gondolkodást nem szabad kiszervezni. Az emberi kapcsolat az, ami megtart minket a gépek világában.
Borsod sajátos helyzetben van
Az elmúlt években több nagy gyár és szolgáltató központ csökkentette a létszámot. Egy részük automatizálás miatt, más részük azért, mert egyszerűen kevés a képzett szakember.
Azt is érdemes látni, hogyan jutottunk el idáig. Felgyorsult világban élünk, ahol a fejlődés és az előrelépés szinte természetes elvárás. De közben óriási munkaerőpiaci válság alakult ki – nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Egyszerűen egyre kevesebb gyermek születik, egyre kevesebben kerülnek be az oktatásba, és ez már helyben is érezhető: Miskolcon néhány év alatt több iskola bezárt. A munkát, amit korábban nagy tömegek végeztek el, valakinek ma is el kell végeznie, hiszen a nemzetgazdasági és vállalati kötelezettségek ugyanúgy fennállnak: a gyáraknak, szolgáltatóknak teljesíteniük kell a megrendeléseket. Ha pedig nincs elég ember, a cégek kénytelenek megoldást találni, különben bezárhatnak. Innen indul a robotizálás és az automatizálás térnyerése: nem azért váltanak ki embereket gépekkel és AI-val, mert „nem kellenek” a dolgozók, hanem mert egyszerűen nincs elég elérhető munkaerő. A vállalatok pedig próbálnak életben maradni
- fogalmaz Polonkainé Valcsev Ivanov Éva.
A másik probléma a szakértő szerint, hogy sokan évtizedeken át csak részfeladatot végeztek gyárakban, nem volt lehetőségük továbbtanulni. Amikor megszűnik a gyári munka, nem tudnak hova továbblépni. Nem látják őket a munkaerőpiacon – sokan eltűnnek a szürke- vagy feketegazdaságban. Ez óriási veszély.
Éva szerint az egyik megoldás az emberi kapcsolatok és a közösségek megerősítése.
„Vissza kell térni a személyes megbeszélésekhez, csapatmunkához. Ha nem találkozunk egymással, a gépek fognak helyettünk gondolkodni.”
Van egy másik probléma is – az érem másik oldala
A szakértő szerint sajnos vannak olyan feladatok, amiket gépesíteni kell, így a mesterséges intelligenciát bevonják azért, hogy a munka gyorsabban és hatékonyabban el legyen végezve, mert egyszerűbb mondjuk egy könyvelést elvégezni, vagy egy levélkiküldést, egy e-mail kiküldést, egy hírlevél összeállítást, egy marketing tervet összerakni, vagy bármi hasonlót elvégezni így, mint megvárni azt, hogy valaki ezt a szakmát kitanulja, majd jelentkezzen a munkakörbe. Erre ma már nincs idő.
Mit tegyek most – ha bizonytalan vagyok?
- Ne tűnj el a piacról. Frissítsd az önéletrajzot – de mutatható projekt is kell.
- Tanulj meg AI-t használni, ne ellene harcolni.
- Építs kapcsolatot. Borsodban a személyes ajánlás számít.
- Kezdj el tanulni most – fél év múlva már késő lehet.
Ne feledd: Az AI nem elveszi a munkát – átalakítja.
A közelmúltban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a miskolci székhelyű FUX Zrt. új üzemcsarnokának átadóján járt, ahol ismertette a kormány 4+1 lépés programját, amely a kis- és középvállalkozások növekedését segíti. Ennek egyik eleme a mesterséges intelligencia integrálása a vállalkozásfejlesztésbe, tehát ösztönzik az gazdaság szereplőit arra, hogy egyre szélesebb körben használják azt.
Aki megtartja az emberi kapcsolatot, és mellette tanulja az új eszközöket, annak több lehetősége lesz, nem kevesebb.
És ahogy a szakértő mondja:
„Csak az őszinte emberi kapcsolat tud minket megtartani, versenyben tartani. A mesterséges intelligencia viszont erőteljesen tolja a világot abba az irányba, hogy egyre kevesebbet gondolkodjunk. Rajtunk is múlik, hogyan használjuk ezt az ember alkotta rendszert. ”
